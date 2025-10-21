Secretario general de la ONU realizará visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, efectuará una visita oficial a Vietnam y participará en la ceremonia de apertura para la firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia.

Un encuentro entre el presidente de Vietnam, Luong Cuong y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Foto: Lam Khanh – VNA

El viaje, del 24 al 25 de octubre, corresponde a la invitación del presidente de la República, Luong Cuong, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado./.