Secretario de Guerra de Estados Unidos realiza visita oficial a Vietnam

Hanoi, 2 nov (VNA) - Una delegación del Departamento de Guerra de Estados Unidos, encabezada por su secretario Pete Hegseth, fue recibida por el general Phan Van Giang, ministro de Defensa de Vietnam, durante su visita oficial al país indochino del 2 al 3 de noviembre de 2025.



El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y general Phan Van Giang, ministro de Defensa de Vietnam. (Fuente: VNA)

En el diálogo entre ambas partes, Van Giang, quien también es subsecretario de la Comisión Militar Central, enfatizó que la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth tiene un significado importante, ya que se realizó en el año del aniversario 30 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Afirmó que la visita del trabajo contribuirá a promover aún más la asociación estratégica integral por la paz, cooperación y desarrollo sostenible entre Vietnam y Estados Unidos, además de la cooperación bilateral de defensa.



Acordaron que durante el último tiempo, la cooperación de defensa entre Vietnam y Estados Unidos se implementó en armonía con las directivas de los líderes de alto nivel de ambos países, ambas carteras, además de los documentos y acuerdos firmados, incluyendo el Memorando de Entendimiento sobre la promoción de la cooperación de la defensa bilateral (2011) y la Actualización de la Declaración de Visión Conjunta entre Vietnam y Estados Unidos (2024).



Esos documentos alcanzaron varios resultados positivos, especialmente en el intercambio de delegación de alto nivel, los mecanismos de diálogo y de consulta que se realizan de manera periódica y rotativa, la cooperación en capacitación y mantenimiento de la paz, ayuda humanitaria, rescate de desastre, cooperación entre armas y servicios, la industria de defensa, entre otros.



En el encuentro, el ministro de Defensa de Vietnam extendió su agradecimiento al Departamento de Guerra de Estados Unidos por su ayuda en la capacitación del inglés y otros campos, incluyendo el mantenimiento de la paz de la ONU para los soldados vietnamitas.



Van Giang mencionó los puntos destacados, como la cooperación en la recuperación de las secuelas de la guerra, incluyendo las consecuencias de las bombas y sustancias químicas postguerra, con una nueva ayuda de 130 millones de dólares para el proyecto de tratamiento de la contaminación por dioxinas en la zona del aeropuerto de Bien Hoa, aumentando así la ayuda no reembolsable de Estados Unidos para Vietnam a 430 millones de dólares.



Además, la búsqueda de restos de soldados estadounidenses durante la guerra en Vietnam se llevó a cabo de manera efectiva. Luego de 160 sesiones de actividad cooperativa durante más de 50 años, Vietnam ha entregado a Estados Unidos 994 cajas con restos óseos.



También mostró su admiración a la participación de Estados Unidos en la Exposición Internacional de Defensa 2024 con funcionarios de alto nivel y los equipos modernos; además, invitó a participar en la edicación del evento en 2026.



Por su parte, el secretario Pete Hegseth afirmó la importancia de las relaciones de defensa bilateral, con concordancia con la asociación estratégica integral, y enfatizó que se debe priorizar la cooperación de recuperación de secuelas de guerra.



Al finalizar las conversaciones, ambas partes intercambiaron objetos conmemorativos de la guerra, demostrando así su buena voluntad de cooperar y fortalecer la relación de defensa entre Vietnam y Estados Unidos./.



