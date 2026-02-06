Secret Garden graba videoclip en Vietnam para promover su turismo

Hanoi (VNA) – El popular dúo musical internacional Secret Garden eligió los majestuosos paisajes de la provincia norvietnamita de Ninh Binh como telón de fondo para un videoclip destinado a promover el turismo del país indochino.



El video musical “Song from a Secret Garden - Secret Garden in Viet Nam” se presenta en Hanoi (Foto: Nhan Dan)

El video musical “Song from a Secret Garden - Secret Garden in Viet Nam” se presentó este jueves en Hanoi, en un acto organizado por el periódico Nhan Dan (Pueblo) y el IB Group.



Este proyecto forma parte de la iniciativa internacional "Good morning Vietnam", que busca llevar música de primer nivel al país y, al mismo tiempo, mostrar su belleza cultural y natural al mundo a través del arte.

El videoclip, filmado en escenarios emblemáticos de Ninh Binh como Trang An, Cuc Phuong y la pagoda Bich Dong, pretende transmitir los valores históricos, culturales y la belleza de Vietnam sin necesidad de palabras, utilizando solo imágenes y la característica música instrumental del dúo para guiar al espectador en un viaje emocional.



Interpretar en medio de la naturaleza, en lugar de en una sala de conciertos, genera una sensación especial donde la música y el paisaje se fusionan, creando una experiencia emocional completa, compartió el dúo tras finalizar la grabación. Los artistas noruego-irlandeses expresaron su conmoción ante la belleza inspiradora de Ninh Binh y afirmaron que esta experiencia será un recuerdo imborrable en su trayectoria.



En la ceremonia de lanzamiento, el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y editor jefe del periódico Nhan Dan, Le Quoc Minh, destacó la elección de Ninh Binh, una tierra que concentra belleza natural, historia y profundidad cultural, como escenario perfecto para crear una resonancia natural con la música de Secret Garden.



A través de productos creativos como este videoclip, aspiramos a innovar la forma de promocionar la cultura y el turismo de Vietnam, aprovechando el poder de la música y el arte para contar historias culturales de una manera moderna, humana y llena de identidad, informó.



Por su parte, el presidente del IB Group y director de producción del videoclip, Nguyen Thuy Duong, explicó los desafíos técnicos y narrativos de filmar en múltiples terrenos y locaciones en una sola sesión, un esfuerzo destinado a capturar la esencia diversa del paisaje de Ninh Binh manteniendo una línea emocional coherente.



El videoclip ha sido obsequiado a las autoridades de Ninh Binh, así como a grupos turísticos, hoteleros, aerolíneas y cadenas de televisión, con el objetivo de maximizar su difusión tanto a nivel nacional como internacional.



“Good morning Vietnam” es un proyecto que ya ha traído a Vietnam actuaciones de artistas de talla mundial como el saxofonista Kenny G, el cuarteto de cuerdas Bond y ahora Secret Garden, quienes realizaron su primer concierto en el país en octubre de 2025 ante tres mil espectadores. Además de los conciertos, la iniciativa ha producido varios videoclips promocionales de destinos como Hanoi, Ha Long y ahora Ninh Binh, destinando sus beneficios a actividades benéficas.



Le Quoc Minh destacó el impacto positivo de los productos anteriores del proyecto, que han sido publicados en las plataformas del periódico Nhan Dan y de los propios artistas, además de ser mostrados en vuelos, restaurantes y hoteles, logrando despertar un gran interés entre el público.



Este nuevo videoclip de Secret Garden se presenta como otra poderosa herramienta para contar la historia de Vietnam al mundo a través del lenguaje universal de la música y la imagen./.



