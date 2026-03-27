Resolución 80: Convertir a Vietnam en un destino atractivo para eventos culturales y artísticos

Actuación del grupo artístico Vam Co Cai Luong (Tay Ninh) durante un programa artístico el 9 de marzo de 2026 en Hanoi. Foto: VNA

En los últimos años, Vietnam ha visto crecer el número de programas artísticos internacionales de gran escala, organizados de manera profesional y sistemática. Desde el ballet clásico y la danza contemporánea hasta conciertos y festivales culturales, estas actividades reafirman que el país no solo acoge, sino que también se consolida como un destino atractivo para los valores culturales globales.



La Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo cultural de Vietnam establece como objetivo convertir al país en un destino de eventos culturales y artísticos de nivel regional y mundial. Esta política vincula el desarrollo cultural con la economía y el turismo, al tiempo que eleva la imagen y el poder blando nacional.



Punto de encuentro para el intercambio cultural internacional



Recientemente, la vida cultural del país se ha dinamizado con la continua aparición de programas artísticos de categoría internacional. Del 25 al 27 de marzo, el Ballet Estatal Ruso (Federación de Rusia) se presentó en el Teatro Ho Guom con dos obras clásicas: “El cascanueces” y “Romeo y Julieta”. El hecho de que una prestigiosa compañía artística elija Vietnam como escala demuestra el creciente atractivo del mercado artístico nacional.



Anteriormente, el ballet “El pavo real” del coreógrafo Yang Liping (China), presentado en Hanoi, también recibió una acogida positiva, lo que evidencia que el arte académico tiene un lugar sólido cuando se organiza de manera profesional.



Además, numerosos conciertos y festivales internacionales se han celebrado con éxito, con la participación de artistas y orquestas de distintos países. Eventos como el Festival Internacional de Cine de Hanoi, el Festival de Cine Asiático de Da Nang y el Festival de Teatro Experimental han contribuido a ampliar el espacio de intercambio cultural, posicionando a Vietnam como punto de encuentro de diversas expresiones artísticas.



La colaboración entre artistas internacionales y vietnamitas dentro de un mismo programa genera verdaderos “diálogos artísticos”, promoviendo la interacción cultural, el entendimiento mutuo y la conexión entre los pueblos. De este modo, Vietnam no solo es un lugar de presentación, sino también un espacio creativo que difunde valores culturales globales.



Visión estratégica al servicio del poder blando



Se puede observar que la creciente presencia de programas artísticos internacionales en Vietnam no es un fenómeno pasajero, sino el resultado de un proceso sostenido de integración cultural.



Según Phan Luong, jefe del elenco de danza del Teatro de Ópera y Ballet de Vietnam, la presentación continua de obras clásicas en los teatros nacionales demuestra que el público vietnamita es cada vez más receptivo al arte académico, especialmente las nuevas generaciones.



La invitación a compañías artísticas internacionales también aporta beneficios concretos para los artistas nacionales, al permitirles adquirir experiencia y elevar su nivel profesional. Para los estudiantes de arte, constituye una oportunidad de acercarse a la práctica real y orientar su desarrollo profesional.



La Resolución 80-NQ/TW del Buró Político reafirma que, en el contexto de la globalización, la asimilación de lo mejor de la cultura mundial es inevitable y contribuye a elevar la posición del país. El documento plantea tareas como promover activamente la integración cultural internacional, preservar la identidad nacional y asimilar selectivamente valores globales para fortalecer el poder blando.



Expertos consideran que esta política refleja un cambio en el enfoque de desarrollo cultural, pasando de una actitud cautelosa a una más proactiva y claramente orientada. La incorporación selectiva y adaptativa de la cultura internacional impulsará el desarrollo cultural interno y fomentará la creación de productos con identidad propia.



La resolución también destaca la importancia de integrar la cultura en las actividades diplomáticas, fortalecer la cooperación internacional e incorporar elementos culturales en los acuerdos económicos, lo que abre oportunidades para ampliar el mercado de productos y servicios culturales vietnamitas.



En la práctica, el éxito de los programas artísticos internacionales refleja el atractivo del mercado nacional y la capacidad organizativa del sector cultural. De este modo, Vietnam avanza gradualmente en la consolidación de su posición como destino cultural a nivel mundial.



En este proceso, la Resolución 80-NQ/TW desempeña un papel orientador, contribuyendo al desarrollo de una cultura moderna, integrada y, al mismo tiempo, fiel a la identidad nacional, fortaleciendo así la posición y el poder blando de Vietnam en el ámbito internacional./.