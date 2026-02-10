Resolución 71-NQ/TW: Renovar la enseñanza y el aprendizaje de manera efectiva y sustancial

Hanoi, 10 feb (VNA) - A medida que Vietnam entra en una “nueva era”, se vuelve urgente formar recursos humanos de alta calidad para lograr los objetivos de desarrollo sostenible con una visión a largo plazo.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

En este contexto, la Resolución No. 71-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la educación y la formación, firmada y promulgada por el secretario general To Lam el 22 de agosto de 2025, reafirma dicha labor como una "política nacional de primera categoría", al tiempo que enfatiza la necesidad de una renovación fundamental e integral, tomando al ser humano y la capacidad de aprendizaje del estudiante como base para elevar la calidad educativa de manera real y sostenible.

Nguyen Thi Giang, del Instituto de Lingüística de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, destacó que la implementación de la Resolución No. 71-NQ/TW debe centrarse en mejorar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, considerándola como el punto de partida para renovar las actividades de enseñanza y aprendizaje hacia una mayor eficacia.

Desde una perspectiva lingüística, Giang explicó que todas las actividades cognitivas, el pensamiento y la adquisición de conocimientos de los seres humanos se realizan a través del lenguaje. Por lo tanto, si no se presta atención a la competencia lingüística de los estudiantes, será difícil lograr una reforma educativa efectiva y duradera.

Sugirió que la renovación educativa debe enfocarse en mejorar la calidad de las competencias lingüísticas, como la comprensión lectora, la expresión y argumentación, así como el pensamiento crítico y creativo. Esto contribuiría a reducir la brecha educativa, especialmente para los estudiantes en zonas desfavorecidas o aquellos que enfrentan barreras lingüísticas.

La Resolución No. 71-NQ/TW también aboga por organizar la enseñanza y el aprendizaje de manera que se favorezca el desarrollo de competencias, de modo que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también aprendan a utilizarlos para pensar, resolver problemas y aprender de manera autónoma.

Este enfoque requiere una reorganización del proceso educativo, reduciendo la enseñanza unidireccional y fortaleciendo actividades que fomenten la apropiación activa del conocimiento y el desarrollo de habilidades para el autoaprendizaje y el aprendizaje permanente.

Desde la práctica educativa, Nguyen Thi Hang, de la escuela preuniversitaria Newton Hanoi, comentó que la Resolución No. 71-NQ/TW proporciona un marco orientador para que las instituciones educativas reorganicen sus actividades en busca de una verdadera calidad. Según ella, sin una base sólida de capacidad de aprendizaje, especialmente en comprensión lectora y expresión, los estudiantes pueden estudiar mucho pero sin profundidad. Por ello, la implementación de esta normativa en las escuelas debe comenzar por ayudar a los estudiantes a entender correctamente los requisitos de aprendizaje, expresar sus ideas y aplicar los conocimientos a la realidad.

La maestra también destacó que las escuelas han reforzado formas de aprendizaje prácticas, como el aprendizaje basado en proyectos, presentaciones, debates y redacción de informes académicos, lo que ayuda a los estudiantes a mejorar su competencia lingüística, su pensamiento crítico y su capacidad de colaboración.

El cambio en la organización de la enseñanza también permite que los docentes pasen de centrarse únicamente en la transmisión de conocimientos a monitorear la calidad de la asimilación de los estudiantes, midiendo su progreso como indicador de éxito.

En línea con el enfoque de "el estudio va de la mano con la práctica", Hang sugirió que la educación general debe continuar vinculando el contenido académico con situaciones reales, fomentando así el desarrollo de una capacidad de aprendizaje sostenible que responda a las necesidades de desarrollo de recursos humanos en esta nueva etapa./.