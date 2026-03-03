Resolución 68-NQ/TW, motor clave hacia el umbral de altos ingresos de Vietnam

Hanoi (VNA) Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo con la meta de consolidarse como un país industrial moderno de ingresos medianos altos para 2030 y avanzar progresivamente hacia la condición de nación desarrollada de altos ingresos en 2045. En este contexto, la Resolución 68-NQ/TW sobre el desarrollo de la economía privada se perfila como un impulso decisivo para acelerar el crecimiento y transformar el modelo económico. No obstante, alcanzar este objetivo exige no solo un ritmo de expansión elevado, sino también profundas reformas institucionales, una mejora sustancial del capital humano y una renovación del modelo de gobernanza nacional.

Línea de producción de dispositivos electrónicos y sistemas de iluminación para automóviles y motocicletas en la compañía Electric Vietnam Stanley. Foto de archivo: VNA



Objetivo de alto crecimiento y potencial de desarrollo



Según Ly Dai Hung, del Instituto de Economía y el Mundo de Vietnam (perteneciente a la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam), la aspiración de convertir a Vietnam en un país industrial moderno y de altos ingresos para 2030 es un objetivo claramente medible, basado en el ingreso nacional bruto per cápita a precios corrientes en dólares estadounidenses.



De acuerdo con el Banco Mundial, el umbral de ingresos medios-altos se sitúa actualmente entre 4.496 y 13.935 dólares, mientras que se prevé que Vietnam alcance alrededor de 4.490 dólares en 2024. Esto sugiere que la brecha es cada vez menor, aunque superarla requerirá mantener tasas de crecimiento elevadas durante un período prolongado.



En las últimas tres décadas, Vietnam ha registrado en su mayoría tasas de crecimiento superiores al 6 % anual, alcanzando un máximo del 9,45 % en 1995. Por ello, fijar una meta de crecimiento promedio cercana al 10 % anual en la próxima etapa supondría un cambio significativo en la estructura y dinámica del desarrollo.

Ly Dai Hung señala que este objetivo se sustenta en el amplio potencial aún disponible en la economía, el proceso positivo de transformación estructural y la profunda integración internacional. Sin embargo, advierte que estas oportunidades no serán permanentes, especialmente ante el rápido envejecimiento de la población. Aprovechar eficazmente el período restante del dividendo demográfico será clave para elevar la productividad y los ingresos.



Para sostener un crecimiento elevado, será necesario mantener una alta proporción de inversión respecto al Producto Interno Bruto y, sobre todo, mejorar su eficiencia.



Durante las últimas tres décadas, esta relación ha superado en promedio el 32 %, respaldando un crecimiento estable. No obstante, en el futuro no bastará con ampliar el volumen de capital; será imprescindible transitar de un modelo extensivo a uno intensivo, centrado en la productividad y la eficiencia.



Junto al capital, la calidad de los recursos humanos resulta determinante. Una fuerza laboral altamente cualificada facilitará la adopción tecnológica, estimulará la innovación y aumentará el valor agregado.



En consecuencia, la educación y la formación deberán alinearse estrechamente con las demandas del mercado, priorizando competencias digitales y habilidades tecnológicas avanzadas.



En este contexto, la Resolución 68 adquiere especial relevancia al establecer un marco de políticas orientado a movilizar y asignar recursos de manera más eficaz. La eliminación de trabas institucionales, la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento del capital humano sentarán las bases para sostener un crecimiento robusto y acercarse a los objetivos estratégicos de largo plazo.



Innovación en el modelo de gobernanza del desarrollo



Desde la perspectiva académica, Nguyen Cao Duc, subdirector del Instituto de Estudios Europeos y Americanos (también adscrito a la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam), sostiene que alcanzar metas ambiciosas requiere una transformación profunda del modelo de gobernanza del desarrollo. En un contexto de transformación digital y cambios constantes en la economía global, los métodos tradicionales de gestión resultan insuficientes.



El especialista propone un modelo de gobernanza multinivel integrado, basado en el principio de “estratificación institucional óptima”, que permita reforzar la disciplina administrativa, elevar la eficiencia, mejorar la coordinación entre actores y consolidar el papel estratégico del Estado.



Vietnam ya ha dado pasos en la reforma administrativa, simplificando su aparato institucional y mejorando la eficacia de la gestión pública. Estos avances han contribuido a optimizar el entorno empresarial, aumentar la transparencia y fortalecer la disciplina en la aplicación de la ley, factores esenciales para elevar la productividad.



Asimismo, una mayor coordinación entre ministerios, sectores y gobiernos locales reduce la fragmentación de políticas y mejora la asignación de recursos. Cuando estos mecanismos funcionan de manera coherente, los recursos sociales se movilizan de forma más sincronizada y eficiente.



Un elemento central del nuevo enfoque es el rol activo del Estado como facilitador del desarrollo. Más allá de la función reguladora, el Estado debe liderar y respaldar la innovación, promover la adopción tecnológica y crear un entorno propicio para el sector privado, contribuyendo así a mejorar la productividad total de los factores y profundizar la transformación del modelo de crecimiento.



El sistema de gobernanza evoluciona gradualmente hacia mayores niveles de transparencia, el uso intensivo de datos y una capacidad de adaptación más ágil frente a los cambios externos, fortaleciendo la resiliencia económica ante un entorno global incierto.



En definitiva, la Resolución 68 no solo plantea la necesidad de un crecimiento elevado, sino que también subraya la importancia de perfeccionar la capacidad de gobernanza nacional. Cuando el modelo de gestión opera con eficacia, los recursos se articulan mejor, la productividad aumenta y la economía se vuelve más competitiva, acercando progresivamente a Vietnam a su meta de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos./.