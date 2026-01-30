Resolución 57: Localidad survietnamita de Vinh Long hacia agricultura verde y digital

La agricultura de la provincia survietnamita de Vinh Long está experimentando una transformación clara hacia una orientación verde y sostenible (Fuente: VNA)

Desde los modelos de agricultura inteligente y la producción de arroz de alta calidad con reducción de emisiones, hasta el desarrollo del coco orgánico vinculado a la economía circular, la agricultura de la provincia survietnamita de Vinh Long está experimentando una transformación clara hacia una orientación verde y sostenible.

Este proceso constituye una base importante para la reestructuración del sector agrícola local, en consonancia con la Resolución Nº 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el impulso de la aplicación de ciencia, tecnología y transformación digital en el desarrollo socioeconómico.

En los últimos años, Vinh Long ha identificado la ciencia, la tecnología y la transformación digital como factores clave para modernizar la agricultura, aumentar el valor añadido y mejorar la competitividad de los productos agrícolas. Los avances en semillas, ganadería, biotecnología, mecanización, automatización, gestión inteligente y trazabilidad de origen se han aplicado de manera cada vez más amplia, contribuyendo a reducir los costos de producción, ahorrar recursos y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático.

Hasta la fecha, la superficie dedicada a la producción agrícola orgánica y de alta tecnología supera las 81.400 hectáreas, lo que representa alrededor del 10,5% del total del área agrícola de la provincia. Paralelamente, se ha reforzado la gestión de la calidad, la inocuidad alimentaria y la trazabilidad, creando condiciones favorables para que los productos agrícolas de Vinh Long accedan a mercados de exportación con altos estándares.

En el ámbito de los cultivos, la provincia ha otorgado cerca de 900 códigos de zonas de producción, con una superficie total superior a las 33.320 hectáreas. De ellos, 696 códigos cumplen los requisitos para la exportación a mercados como China, Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Nueva Zelanda, con productos clave como durián, rambután, longan, pomelo, coco y batata. Asimismo, 67 instalaciones de envasado agrícola han sido certificadas para la exportación, lo que contribuye a mejorar la transparencia y la competitividad de los productos locales.

La transformación digital se ha implementado de manera integral en los sectores de la ganadería, la acuicultura, la silvicultura y la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. Numerosas zonas de producción han aplicado sensores, sistemas de monitoreo automático, programas de gestión ganadera y sistemas de observación automática de la calidad del agua, reduciendo los riesgos de enfermedades y aumentando la eficiencia productiva.

Cabe destacar que el 100% de los sujetos del programa “Cada Comuna, Un producto” (OCOP) de la provincia han incorporado sus productos a plataformas de comercio electrónico, ampliando los canales de comercialización y promoviendo la economía agrícola digital.

Junto con la aplicación de la ciencia y la tecnología, Vinh Long impulsa el desarrollo de una agricultura verde y circular. El sector agrícola orienta a los agricultores reducir el uso de fertilizantes químicos y pesticidas, incrementar el empleo de fertilizantes orgánicos y productos biológicos, así como ampliar los modelos de riego eficiente, uso de energías renovables y prácticas de cultivo con bajas emisiones de carbono.

La economía circular se desarrolla mediante la integración entre agricultura, ganadería y acuicultura, aprovechando subproductos como la paja, la cáscara de arroz y los residuos del coco para producir fertilizantes orgánicos y energía biológica, lo que permite reducir costos, disminuir la contaminación ambiental y aumentar el valor añadido.

En el caso del arroz, en 2026 más de 9.200 hogares de 38 comunas y barrios se han registrado para participar en el proyecto de “Desarrollo sostenible de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones asociado al crecimiento verde en el Delta del Mekong hasta 2030”, con una superficie de 8.302 hectáreas. A partir de 2027, la provincia prevé incrementar anualmente más de 10.000 hectáreas, con el objetivo de alcanzar al menos 50.000 hectáreas en 2030. En cuanto al coco, Vinh Long aspira a contar en 2030 con unas 132.000 hectáreas, una producción de 1,72 millones de toneladas al año, de las cuales el coco orgánico representará alrededor del 50%.

Según las autoridades del sector agrícola y medioambiental provincial, Vinh Long está estudiando la explotación del potencial de créditos de carbono de los sembrados de coco, lo que abre nuevas perspectivas para este rubro estratégico.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Chau Van Hoa, afirmó que el desarrollo de una agricultura verde y circular, vinculada a la ciencia, la tecnología y la transformación digital, es una exigencia inevitable y uno de los pilares fundamentales para que Vinh Long cumpla sus objetivos de crecimiento verde y desarrollo sostenible en el próximo período./.