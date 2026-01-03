Resolución 57 impulsa innovación y tecnología en Vietnam

Hanoi (VNA) - A un año de su implementación, la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances para el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, comienza a generar cambios visibles, estableciendo una base sólida para una nueva etapa de desarrollo del país.

La resolución señala que, en la era digital, la innovación y la tecnología no son opcionales, sino condiciones esenciales para el crecimiento nacional. Desde el gobierno central hasta las localidades, las iniciativas innovadoras se conectan, evalúan y llevan al mercado con mayor eficacia.

Conectar ideas y recursos



El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico lanzó el Portal de Iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación, que conecta a los creadores, expertos evaluadores y organizaciones receptoras. El portal promueve evaluaciones transparentes, protege la propiedad intelectual y facilita la comercialización de ideas, integrando además una red global de expertos vietnamitas en inteligencia artificial (IA).

Hanoi lidera el camino con su Red de Innovación, compuesta por siete centros apoyados por la ciudad, empresas y universidades. En 2025, la capital encabezó el Índice de Innovación Provincial (PII) del país, con un 25,2% de empresas realizando actividades innovadoras, 207 empresas de ciencia y tecnología y 12 startups apoyadas directamente.

La red 5G es una plataforma tecnológica que facilita la transformación digital de gobiernos, empresas y ciudadanos. (Foto: Viettel)

En la provincia sureña de Ca Mau, el nuevo Centro de Emprendimiento e Innovación busca incubar ideas, probar tecnologías y conectar recursos, con la meta de convertirse en el centro más dinámico del Delta del Mekong hacia 2030.

Empresas tecnológicas al frente del mercado



Durante el Foro Nacional de Desarrollo de Empresas Tecnológicas 2025, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung subrayó la importancia de formar empresas capaces de dominar tecnologías clave para liderar el mercado nacional y expandirse internacionalmente. Las principales corporaciones de telecomunicaciones Viettel, VNPT y FPT ya concentran sus esfuerzos en 5G, IA, datos, semiconductores y ciberseguridad, adoptando un modelo “Hecho en Vietnam” y priorizando la propiedad tecnológica sobre la simple manufactura.

Viettel cuenta con 30.000 estaciones 5G, cubriendo el 90% de áreas exteriores y el 70% de interiores del país, y ha probado la red 5G Avanzado con velocidades superiores a 7,3 Gbps, abriendo camino para la futura 6G. FPT y VNPT refuerzan la investigación, la infraestructura digital y los ecosistemas tecnológicos estratégicos.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología enfocará sus esfuerzos en eliminar barreras institucionales y movilizar recursos para la ciencia y la innovación. La meta es pasar de la “gestión de insumos” a la “evaluación de resultados”, priorizando tecnologías estratégicas que promuevan un desarrollo sostenible basado en el conocimiento./.