Resaltan papel de comunidad intelectual y científica al desarrollo nacional

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega una estatua del Presidente Ho Chi Minh a la Universidad Nacional de Hanoi. (Fuente: VNA)

La comunidad científica e intelectual expresó su entusiasmo ante el discurso del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la ceremonia conmemorativa por el 120º aniversario del Día tradicional de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (16 de mayo), el cual reafirmó el papel clave de los científicos en el desarrollo del país en nueva era.



El profesor asociado y doctor Truong Ngoc Kiem, director del Parque de Alta Tecnología e Innovación, recordó que en la ceremonia, el secretario general y presidente To Lam asignó múltiples tareas a la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, entre ellas convertirse en una institución de excelencia y líder en el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la transformación digital, contribuyendo de manera significativa a la meta de crecimiento económico de dos dígitos.



Señaló que las orientaciones del líder del Partido no solo marcan el rumbo para la Universidad Nacional de Hanoi, sino que también inspiran a todo el sistema de educación superior.



Según explicó, las instituciones académicas no solo deben formar recursos humanos altamente calificados, sino también convertirse en centros de conexión y transferencia de conocimiento, llevando los resultados de investigación a la práctica mediante la cooperación con empresas y autoridades locales.

El profesor asociado y doctor Truong Ngoc Kiem, director del Parque de Alta Tecnología e Innovación. (Fuente: VNA)

El académico destacó dos tareas prioritarias en el corto plazo: revisar y evaluar integralmente las actividades de ciencia, tecnología e innovación para acelerar su aplicación práctica, y fortalecer la cooperación nacional e internacional con el fin de poner los productos de investigación al servicio del desarrollo socioeconómico.



En un contexto de recursos limitados, subrayó que resulta imprescindible concentrar la inversión en grupos de investigación sólidos y atraer a científicos de excelencia para generar avances decisivos.



Por su parte, el profesor y doctor en ciencias Vu Minh Giang, presidente del Consejo de Ciencia y Formación de la Universidad Nacional de Hanoi, afirmó que la atención de los máximos dirigentes confirma una vez más la tradición del país de valorar y promover el talento intelectual.



Recordó además el hito histórico de 1945, cuando el Presidente Ho Chi Minh asistió a la primera ceremonia de apertura de la entonces Universidad Nacional de Vietnam, símbolo de una política orientada al reconocimiento del talento.

El profesor y doctor en ciencias Vu Minh Giang, presidente del Consejo de Ciencia y Formación de la Universidad Nacional de Hanoi, con la prensa. (Fuente: VNA)



Según el profesor Vu Minh Giang, para cumplir las nuevas misiones es necesario establecer mecanismos especiales, especialmente en materia financiera y de incentivos, con el objetivo de atraer y retener a profesionales altamente cualificados.



Advirtió que, sin reformas políticas innovadoras, las universidades vietnamitas difícilmente podrán competir e integrarse con las principales instituciones educativas del mundo.



La profesora y doctora Tran Thi Thanh Tu, jefa del Departamento de Ciencias e Innovación, de la Universidad Nacional de Hanoi, consideró que la advertencia de To Lam sobre el riesgo de rezago frente al rápido avance de la ciencia y la tecnología llega en un momento oportuno, especialmente para los intelectuales y científicos que están vislumbrando el futuro de la ciencia y la tecnología.



Mientras tanto, el profesor y doctor Nguyen Ngoc Minh subrayó que la responsabilidad de los científicos en la actualidad no se limita a la investigación y la docencia, sino que también implica participar en la resolución de los grandes desafíos nacionales, fortalecer la competitividad del país, preservar los valores culturales y preparar las bases del conocimiento para las futuras generaciones./.