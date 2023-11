Reportero vietnamita cosecha medallas en concurso fotográfico internacional

Hanoi (VNA) - El fotógrafo Viet Van, reportero del periódico Lao Dong (Trabajo), cosechó cuatro medallas de plata y una de bronce en el concurso Better Photography Photographer of the year 2023, organizado en Australia.



La foto que gana medalla de plata de Viet Van (Fuente: VNA)



Las fotos premiadas de Viet Van incluyen cuatro captadas en Rabat, Fes, Sahara en Marrueco y una en La Habana, Cuba.



La foto "Take off" de Viet Van (en La Habana, Cuba). Fuente: laodong.vn



En el pasado, Viet Van obtuvo también varios premios en este concurso. En 2022, ganó tres medallas de plata y dos de bronce.



El certamen de este año atrae un gran número de fotógrafos de fama mundial, incluyendo Alain Schroeder de Bélgica, quien posee varios grandes premios y fue el autor de más de 500 portadas de revista y cofundador de la agencia de fotografía belga Reporters.



Los autores Preeti y Prashant Chacko, de los Emiratos Árabes Unidos, superaron a cientos de concursantes para ganar el premio Fotógrafo del año, gracias a sus instantáneas en blanco y negro que captan la belleza de la naturaleza y los animales salvajes./.