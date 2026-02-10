Relaciones Rusia-Vietnam siguen consolidándose en muchos sectores, según embajador ruso

Moscú (VNA) - Rusia y Vietnam mantienen un diálogo constante y sustancial a diversos niveles, lo que ha fortalecido sus relaciones bilaterales en múltiples sectores, afirmó el embajador de Moscú en Hanoi, Gennady Bezdetko.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (derecha), recibe al embajador ruso, Gennady Bezdetko. (Foto: VNA)

En una entrevista con la agencia de noticias rusa TASS el 9 de febrero, en vísperas del Día del Trabajador Diplomático ruso, Bezdetko destacó que 2025 presentó numerosos desafíos debido a la complejidad de las tensiones geopolíticas globales, lo que afectó considerablemente la cooperación entre ambos países. Sin embargo, aseguró que los lazos bilaterales han seguido profundizándose, respaldados por un diálogo eficaz y continuo a todos los niveles, incluido el más alto.

El diplomático calificó la visita a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en mayo de 2025, como uno de los eventos más significativos del año, marcando un hito en las relaciones entre ambos países. Durante esa visita, se firmaron acuerdos clave en áreas como la economía, la ciencia y la formación de recursos humanos, lo que fortaleció el marco jurídico y dio un nuevo impulso a la cooperación multifacética entre Rusia y Vietnam.

Bezdetko también subrayó la estrecha colaboración en foros internacionales y regionales, como las Naciones Unidas (ONU), los BRICS, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en el marco de la cooperación entre Rusia y la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).

Agradeció el apoyo de Vietnam a diversas iniciativas rusas en la Asamblea General de la ONU, lo que refleja una visión compartida sobre muchos temas regionales y globales.

Además, el embajador ruso resaltó la importancia histórica de la firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia en Hanoi en octubre de 2025. Según un mensaje del presidente ruso, Vladimir Putin, pronunciado por el fiscal general ruso, Alexander Gutsan, esta iniciativa, impulsada por Moscú en 2019, para desarrollar un tratado internacional contra el uso criminal de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se ha convertido en realidad gracias al apoyo mayoritario de los países./.