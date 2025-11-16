Región deltaica de Vietnam atrae turistas con nuevos productos culturales y ecológicos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con el objetivo de contribuir a la meta nacional de atender a 25 millones de turistas extranjeros y 150 millones de visitantes nacionales en 2025, las provincias del Delta del Mekong están renovando sus productos turísticos y organizando una serie de eventos culturales para atraer a más viajeros.

Turistas en la zona forestal de U Minh Ha. (Fuente: VNA)

En la provincia de Ca Mau, del 16 al 22 de noviembre se celebra el Festival del Cangrejo de Ca Mau, con múltiples actividades culturales, gastronómicas y comerciales. Los visitantes pueden disfrutar de ferias, espacios culinarios, presentaciones artísticas, juegos populares y visitas a aldeas artesanales.

Mientras tanto, la ciudad de Can Tho prevé organizar el Festival Cultural del Río Can Tho 2025 del 27 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 en el Parque Song Hau y el muelle Ninh Kieu. El evento destacará la cultura fluvial y rural del sur, presentará productos de turismo ecológico y gastronómico, y fomentará los circuitos por vía fluvial entre Ciudad Ho Chi Minh, Can Tho y otras localidades deltaicas, en contribución a ampliar además los vínculos con países a lo largo del río Mekong.

En la provincia de Dong Thap, del 3 al 7 de diciembre se celebrará el Festival Cultural y Turístico de la Aldea Antigua Dong Hoa Hiep, con un espacio que recrea la vida tradicional junto al río Tien y el famoso mercado flotante Cai Be.

Asimismo, del 27 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, el Festival de Flores y Bonsáis de Sa Dec rendirá homenaje a la aldea florícola homónima, conocida como la “capital de las flores del sur”, mediante exposiciones florales, espectáculos, gastronomía y un colorido show de globos aerostáticos.

Además, las provincias de la región impulsan rutas turísticas integradas que combinan experiencias culturales, ecológicas y rurales. Vinh Long, por ejemplo, promueve el concepto “Una ruta – tres destinos”, conectando las antiguas Tra Vinh, Ben Tre y Vinh Long a través de productos turísticos centrados en la cultura costera, los oficios tradicionales y los paisajes naturales del delta.

Según el jefe de Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad de Can Tho, Nguyen Van Bay, la diversificación de productos y la cooperación regional contribuyen a consolidar la marca “Can Tho – destino fluvial del Mekong, civilizado, hospitalario y seguro”, reflejando el creciente atractivo del turismo en el delta del Mekong./.