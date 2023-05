Recrean encuentro entre periodista indonesio y Presidente Ho Chi Minh

Yakarta (VNA)- A más de medio siglo de la partida física del Presidente Ho Chi Minh, su nombre todavía se menciona con frecuencia en el pueblo indonesio, no solo por su estrecha y fiel amistad con el líder Sukarno y otros predecesores revolucionarios, sino también por la impresión que dejó entre periodistas y pobladores de este país.



Entre ellos, se destaca Bonnie Triyana, editor en jefe de Historia.id, la mayor revista historiográfica en línea de Indonesia, quien comentó sobre la imagen del prócer de la independencia vietnamita en el libro "Ho Chi Minh & Sukarno", publicado por la editorial Kompas en 2018.



Triyana destacó que el libro narra el viaje de lucha por la independencia nacional de “Paman Ho” (Tío Ho, como llaman cariñosamente al Presidente Ho Chi Minh en Indonesia), así como la estrecha amistad entre el líder vietnamita y Sukarno.



Con una dedicatoria de Megawati Sukarnoputri, la hija biológica de Sukarno y la quinta presidenta de Indonesia, el libro anterior dedica un capítulo completo a los encuentros entre algunos indonesios y Panam Ho, en el cual sobresale su intercambio íntimo y cercano con el periodista Amarzan Loebis en torno al tema de "la poesía y el cigarro".



Paman Ho aconsejó que los jóvenes no aprendan de él a fumar y no casarse, evocó el periodista sobre el encuentro, y agregó que el Presidente Ho Chi Minh era muy bueno para romper el hielo en las conversaciones. Su comportamiento natural hacía que los huéspedes se sintieran cómodos y pudieran hacer cualquier pregunta. Loebis también le hizo muchas preguntas, incluida la de si Paman Ho todavía escribía poesía, a la que el líder revolucionario respondió con sorpresa pues no imaginó que incluso ese detalle de su legado se conociera allí./.