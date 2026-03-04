Realizan elecciones anticipadas en el área de Ba Ke en alta mar de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Del 1 al 3 de marzo, el equipo de votación anticipada de la Región Naval 2, bajo la dirección del coronel Le Hong Quang, a bordo del barco Truong Sa 04, registró el voto del personal militar en las plataformas DK1, barcos de patrullaje y pescadores que operan en el área de Ba Ke.

Realizan votos en la plataforma DK1/20. (Fuente: VNA)

Ba Ke (Bombay Castle) se encuentra a aproximadamente 580 km al noroeste de la punta de Vung Tau, y alberga tres plataformas DK1/9, DK1/20 y DK1/21, que pertenecen al Batallón DK1. Este es uno de los puntos de votación más distantes de la plataforma continental del sur de Vietnam.

El proceso se realizó de acuerdo con todas las normativas vigentes; la lista de candidatos y sus biografías se publicaron públicamente. Los votantes estudiaron cuidadosamente la información y emitieron su voto conforme a las reglas para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a miembros de los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031.

El equipo electoral también recibió a los pescadores del barco QNg 96435 TS (provincia de Quang Ngai) para registrar su voto como electores itinerantes, otorgarles tarjetas y permitirles ejercer su derecho ciudadano.

Por la tarde del 3 de marzo, tras completar su misión en el área de Ba Ke, el equipo electoral continuó su recorrido hacia otras plataformas DK1 en la plataforma continental del sur./.