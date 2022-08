Proyectos claves ofrecerán nueva apariencia al sector ferroviario de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh, 28 ago (VNA)- La aceleración del progreso del proyecto ferroviario de alta velocidad Norte-Sur, el inicio de la investigación sobre el tren Phan Rang - Thap Cham y los proyectos ferrocarriles Bien Hoa - Vung Tau y Thu Thiem - Long Thanh ofrecerán nueva apariencia, así como una nueva esperanza para el sector del ferrocarril de Vietnam en el futuro.

El Ministerio de Transporte de Vietnam espera que el proyecto ferroviario de alta velocidad Norte-Sur sea presentado al Buró Político para su consideración y política de inversión en septiembre próximo.

Según el titular de esa cartera, Nguyen Van The, el objetivo es que para 2028 - 2029, se inicien los primeros paquetes de licitación para los dos tramos de la vía Norte - Sur, que son Hanoi - Vinh y Nha Trang - Ciudad Ho Chi Minh.

El viceprimer ministro Le Van Thanh también encomendó al Ministerio de Transporte que alcance consenso con las localidades de Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau y Ciudad Ho Chi Minh sobre el plan de inversión para los ferrocarriles Bien Hoa - Vung Tau y Thu Thiem –Long Thanh.

En concreto, la vía férrea Bien Hoa - Vung Tau, con una inversión prevista de más de 2,2 mil millones dólares, se realizará bajo la fórmula de asociación público-privada (PPP).

Mientras tanto, la vía ferroviaria Thu Thiem - Long Thanh, contará con una inversión estimada en más de 1,7 mil millones de dólares y será ejecutada también por la forma PPP.

Recientemente, el Ministerio de Transporte instó a la Junta de Gestión de Proyectos Ferroviarios ordenar al consultor que complete con urgencia el informe del estudio de prefactibilidad del proyecto ferroviario Ciudad Ho Chi Minh - Can Tho.

La ruta ferroviaria Ciudad Ho Chi Minh - Can Tho tendrá una longitud de aproximadamente 174 kilómetros con 13 estaciones, pasando por seis provincias y ciudades, incluidas Binh Duong, Ciudad Ho Chi Minh, Long An, Tien Giang, Vinh Long y Can Tho.

La inversión total propuesta a junio de 2022 es de unos siete mil millones de dólares.

El tiempo de viaje en tren entre Ciudad Ho Chi Minh y la ciudad sureña de Can Tho se reducirá a solo 75 a 80 minutos en lugar de las tres a cuatro horas por carretera como ahora./.