Provincia vietnamita intensifica esfuerzos para combatir la pesca ilegal

Binh Thuan, Vietnam (VNA) – La provincia vietnamita de Binh Thuan intensifica sus esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), según el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural local.

Para evitar que los barcos locales violen las aguas extranjeras, la provincia ha identificado 173 navíos pesqueros de alto riesgo y ha asignado a más de 100 funcionarios para que vigilen de cerca sus actividades.

El Centro de Monitoreo de Buques provincial opera las 24 horas del día los 7 días de la semana, rastreando los barcos y asegurando que cualquier violación se detecte y se aborde con prontitud. Cabe destacar que, desde febrero de 2023, ningún barco de Binh Thuan ha sido detectado pescando ilegalmente en aguas ajenas.

Actualmente, mil 53 barcos en Binh Thuan están operando sin permisos válidos o actualizados. Las autoridades provinciales han dado instrucciones a los gobiernos locales para que sigan concienciando a los pescadores sobre la importancia de obtener licencias, y para que asignen personal específico para supervisar estos buques y garantizar el cumplimiento de las normas.

Los barcos pesqueros (Fuente: VNA)

Además, más dos mil embarcaciones de la provincia ya están equipadas con el sistema de seguimiento (VMS), lo que garantiza una cobertura total para las flotas pesqueras activas. Solo seis buques que aún no han instalado el VMS, incluidos cinco construidos en virtud del Decreto 67, están siendo monitoreados cuidadosamente con actualizaciones de posición en tiempo real.

Binh Thuan también ha establecido cinco oficinas de control pesquero en puertos clave: Phan Thiet, Phu Hai, La Gi, Phan Ri Caa y Phu Quy.

En el futuro próximo, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural tiene previsto seguir reforzando el seguimiento y la aplicación de la ley. Entre las principales medidas se incluyen la ampliación de la cobertura del VMS, la vigilancia estrecha de los buques que operan en zonas de alto riesgo y la colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley marítima para evitar cualquier actividad de pesca ilegal cerca de aguas internacionales.

La provincia también está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los pesqueros para identificar aquellos que no están debidamente registrados o inspeccionados. A estos buques se les prohibirá salir del puerto hasta que su documentación esté en regla, y aquellos considerados no aptos o que ya no estén en funcionamiento serán eliminados de la base de datos nacional de buques pesqueros para mantener registros actualizados.

De conformidad con la Ley de Pesca de 2017, Binh Thuan también se centra en la reestructuración de su flota pesquera de alta mar, la mejora del apoyo a los pescadores y la aplicación de estrategias para combatir la pesca ilegal. Se están realizando esfuerzos para reducir las prácticas perjudiciales para el medio ambiente y garantizar operaciones pesqueras sostenibles que se ajusten a las normas internacionales.

Las autoridades provinciales están trabajando en estrecha colaboración con todo el sistema político para abordar las deficiencias en la gestión y la aplicación de la ley. Con estos esfuerzos intensificados, Binh Thuan pretende apoyar el objetivo nacional de promover la eliminación de la tarjeta amarilla de la Comisión Europea a la industria pesquera de Vietnam, allanando el camino para un sector pesquero más sostenible, responsable y globalmente integrado./.