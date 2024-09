Provincia vietnamita de Ninh Binh acoge desfile de Miss Cosmo 2024

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- Concursantes de belleza procedentes de más de 60 países y territorios del mundo participaron en un desfile de trajes tradicionales del Miss Cosmo 2024, efectuado anoche en la zona ecológica de Thung Nham, provincia norteña vietnamita de Ninh Binh.



Con el espíritu de festividad, las bellezas atrajeron a los espectadores con una presentación impresionante de trajes únicos y típicos de las culturas mundiales.



Tran Viet Bao Hoang, jefe del comité organizador, dijo que el concurso ofrece una excelente oportunidad para presentar las peculiaridades de la cultura y turismo de Ninh Binh a amigos internacionales, contribuyendo así al desarrollo económico local.



Se trata de una de las actividades del concurso de belleza Miss Cosmopolitan 2024, que se celebrará por primera vez en Vietnam a cargo de Unicorp, la empresa propietaria de los derechos de autor y que organizó con éxito Miss Universe Vietnam en los últimos 15 años.



La representante anfitriona del concurso será Bui Thi Xuan Hanh, Miss Universe Vietnam 2023.



Durante el concurso, que se extenderá durante varias semanas, se realizarán muchas actividades, entre ellas una serie de vibrantes festivales y presentaciones culturales (Vivid Vietnam) en diferentes provincias y ciudades.



El primero, el desfile de moda Cosmo Hello from Vietnam, que tendrá lugar hoy, se considera un cálido saludo de buena voluntad de la organización Miss Cosmo y del país anfitrión al mundo.



Las concursantes desfilarán con prendas y vestidos de la colección Otoño-Invierno 2024 de Le Thanh Hoa, que refleja un flujo de cultura vietnamita fusionado con una majestuosa belleza natural.



Además del desfile de moda, los concursantes también experimentarán una serie de actividades de bienvenida, intercambios culturales y promoción del patrimonio.



Trang An es una crónica intacta del cambio ambiental y las respuestas humanas en el pasado, que preserva la tradición de los pueblos prehistóricos. El proceso de cambio de terreno, geología y geomorfología que abarca millones de años crea el hermoso paisaje natural de este lugar.



La isla Khe Coc en Trang An es un lugar que recrea el espacio vital cultural de los antiguos residentes. Elegir Khe Coc como sede del desfile reafirma el valor de larga data de la orgullosa cultura e historia vietnamitas.



Después de Ninh Binh, se llevarán a cabo muchas otras actividades, incluido el Festival Best of Vietnam en la provincia de Lam Dong y el Festival Best of the World 2024 en Ciudad Ho Chi Minh./.