Provincia de Thanh Hoa destaca en Feria de Otoño 2025 con productos imbuídos de identidad

Hanoi (VNA)- En la primera Feria de Otoño de 2025, que se celebra en Hanoi, el pabellón de la central provincia vietnamita de Thanh Hoa se ha convertido en uno de los puntos más destacados, atrayendo a numerosos visitantes, empresas y socios.



Visitantes realizan compras en la Feria de Otoño de 2025. (Foto:VNA)

Bajo el lema “Thanh Hoa: Conectarse para desarrollarse”, el espacio expositivo refleja la identidad local y al mismo tiempo reafirma el potencial económico, la capacidad de integración y la fuerza de la marca de esta tierra en el contexto de la economía digital.

Desde la inauguración, el pabellón de Thanh Hoa ha estado repleto de visitantes, interesados en productos típicos como miel silvestre, nido de golondrina, infusiones de eHerbal, así como en artículos industriales de renombre como cemento Nghi Sơn, envases Miza, azúcar Lasuco y aceite Livvy.

Especial atención ha recibido el stand de salsa de pescado Le Gia, la única marca de Thanh Hoa reconocida con la certificación nacional OCOP de 5 estrellas, que atrae a gran cantidad de público con su elegante decoración azul marino y el inconfundible aroma del pescado fermentado tradicional.

El director ejecutivo de la empresa, Le Anh, afirmó: “Participar en esta zona expositiva emblemática es un gran honor. La feria es una oportunidad para presentar nuestros productos, escuchar la opinión de los clientes y compartir los valores que nos definen: Salud, Naturalidad y Le Gia. La respuesta positiva del público nos motiva a innovar, diversificar sabores y envases, y ampliar nuestros mercados de exportación”.

Entre los visitantes, Le Thanh Taho, de la provincia norteña de Bac Ninh, comentó: “Uso la salsa de Le Gia desde hace años; su sabor salado y suave me recuerda al de la salsa de pescado tradicional de antaño”.

Por su parte, Nguyen Van Manh, un residente de Hanoi, señaló que compró más miel, té de centella asiática y salsa de pescado Le Gia “para apoyar a los productos vietnamitas de alta calidad”.

Algunos turistas extranjeros, tras degustar el producto, elogiaron su sabor intenso y auténtico, “una especia que encierra el alma de Vietnam”.

Según Le Anh, la empresa continúa ampliando su presencia en mercados como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia y Singapur, con el objetivo de fortalecer la marca y adaptarse a las nuevas tendencias del consumo global.

La Feria de Otoño 2025, organizada por el Ministerio de Industria y Comercio, ocupa más de 130.000 m² y cuenta con unos 3.000 stands de 2.500 empresas nacionales e internacionales, convirtiéndose en el mayor evento de promoción comercial del año.

Cada jornada atrae a decenas de miles de visitantes, generando numerosas oportunidades de cooperación e inversión. Las empresas de la provincia de Thanh Hoa aprovechan el evento para acceder a redes de distribución y buscar socios estratégicos, contribuyendo a ampliar las cadenas de valor de sus productos.

Más allá del ámbito comercial, el pabellón de Thanh Hoa actúa como un embajador cultural y económico, transmitiendo la imagen de un pueblo hospitalario, dinámico y creativo. Desde la salsa de pescado y los dulces tradicionales hasta los productos industriales y turísticos, todos conforman un retrato vívido de una tierra rica en identidad, dinámica y preparada para la integración internacional./.