Provincia de Ninh Binh atrae la próxima ola de inversión extranjera

Línea de producción de módulos de cámara y componentes electrónicos para exportación en la fábrica de MCNEX VINA Co., Ltd. (100% de propiedad surcoreana), Parque Industrial Phuc Son, provincia de Ninh Binh. Foto: Vu Sinh – VNA

La provincia vietnamita de Ninh Binh está acelerando sus esfuerzos para posicionarse como un centro industrial de nueva generación mediante la atracción de inversión extranjera directa (IED) de alta calidad, centrada en alta tecnología, manufactura verde y crecimiento sostenible.



Con un clima de inversión en mejora y una infraestructura industrial modernizada, esta provincia norteña está reforzando su reputación como un destino fiable para los inversores extranjeros.



El proyecto de fabricación de motocicletas y componentes de Honda Vietnam ha operado en el Parque Industrial Dong Van II desde 2014, con una inversión total superior a 211 millones de USD y una capacidad de producción anual diseñada de 1,1 millones de motocicletas.



El proyecto se ha convertido en una de las iniciativas emblemáticas de IED de la provincia, contribuyendo de manera significativa al crecimiento industrial, las exportaciones y los ingresos presupuestarios, al tiempo que apoya la expansión de las cadenas de suministro locales.



En 2024, la empresa aportó 61 millones de USD al presupuesto provincial. A pesar de las continuas dificultades económicas en 2025, Honda Vietnam mantuvo operaciones estables.



Sayaka Arai, directora general de Honda Vietnam, afirmó que la empresa valora altamente el entorno de inversión de Ninh Binh y su estrategia de desarrollo industrial a largo plazo, especialmente su enfoque en la formación de mano de obra cualificada.



También expresó su deseo de que la provincia continúe brindando apoyo en el desarrollo de instalaciones de bienestar social para los empleados y en la expansión de operaciones a largo plazo.



Wistron Infocomm Vietnam, una empresa con capital 100% de Taiwán (China), inició sus operaciones en el Parque Industrial Dong Van III en 2021 con un capital registrado superior a 360 millones de USD. La compañía fabrica productos de tecnologías de la información y comunicaciones, incluidos portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos.



La empresa ha ampliado de forma constante sus operaciones y actualmente emplea a más de 12.800 trabajadores, convirtiéndose en un importante contribuyente a la producción industrial local y al volumen de exportaciones.



Lin Su-Ming, director general de Wistron Infocomm Vietnam, señaló que las autoridades provinciales han brindado un fuerte apoyo durante todo el proceso de inversión y operación de la empresa, especialmente en procedimientos para expertos extranjeros, contratación laboral, despacho aduanero, logística, conectividad de transporte e infraestructura energética.



Junto a Honda Vietnam y Wistron Infocomm Vietnam, un número creciente de empresas de IED en sectores como electrónica, equipos informáticos, textiles, confección y productos de protección están ampliando sus operaciones e incrementando su inversión en la provincia.



En los primeros cuatro meses de 2026, Ninh Binh autorizó 39 nuevos proyectos, incluidos 14 proyectos de IED, con un capital registrado recientemente de 112 millones de USD y más de 5,4 billones de VND (un dólar equivale a unos 26 mil VND).



La provincia también aprobó aumentos de capital para 102 proyectos por un valor adicional de 546 millones de USD y más de 12 billones de VND, lo que refuerza su atractivo para los inversores.



Tras la consolidación administrativa, la provincia ocupa ahora una posición estratégica que conecta las principales regiones económicas. En lugar de buscar únicamente volumen de inversión, la provincia prioriza proyectos de alta tecnología, alto valor añadido y sostenibilidad ambiental.



Actualmente cuenta con 20 parques industriales en funcionamiento. A finales del primer trimestre de 2026, estos parques albergaban 1.136 proyectos de inversión, incluidos 551 proyectos de IED, con un capital registrado total de 10,73 mil millones de USD y más de 135 billones de VND.



La estrategia de desarrollo de Ninh Binh se estructura en torno a tres corredores de crecimiento: la zona norte se centrará en la industria de alta tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos; la zona este impulsará la economía marítima; mientras que la zona sur priorizará el turismo, las industrias culturales y la industria limpia.



A partir de 2026, la provincia planea atraer inversores estratégicos con fuerte capacidad financiera, tecnología avanzada y estándares modernos de gestión, al tiempo que refuerza la conectividad regional y los ecosistemas industriales.



Según Nguyen Vu Chien, subdirector de la Junta de Gestión de Zonas Económicas y Parques Industriales de Ninh Binh, la provincia está promoviendo el desarrollo industrial basado en modelos de economía circular y crecimiento verde, fomentando tecnologías limpias, eficiencia en el uso de recursos y reducción de emisiones.



Ninh Binh también está intensificando su acercamiento a mercados clave como Corea del Sur, Japón, la Unión Europea y Singapur, al tiempo que aprovecha acuerdos comerciales de nueva generación para atraer flujos de IED de mayor calidad.



Para mejorar su competitividad, la provincia está acelerando proyectos clave de infraestructura, incluidos enlaces de transporte regional, nuevos parques industriales y zonas económicas costeras, al tiempo que simplifica los procedimientos administrativos y mejora los servicios públicos.



Las autoridades provinciales mantienen un diálogo regular con las empresas para resolver rápidamente los obstáculos y mejorar la confianza de los inversores./.