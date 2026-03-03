Provincia de An Giang refuerza lucha contra pesca ilegal ante inspección de la CE

An Giang, Vietnam (VNA) - Ante la quinta inspección de la Comisión Europea (CE), la provincia de An Giang se concentra en resolver las deficiencias y limitaciones en la prevención y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el fin de levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la a CE a los productos pesqueros de Vietnam.

Vietnam lucha contra pesca ilegal (Fuente: VNA)

Según Ngo Cong Thuc, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de An Giang, la ciudad considera prioritaria la preparación para la sesión de trabajo con la CE al concentrarse en cinco ejes recomendados por la CE: marco jurídico, gestión de la flota, monitoreo y control de buques, trazabilidad de los productos pesqueros, aplicación de la ley y sanción de las infracciones.

Todos los preparativos de expedientes y datos se deben finalizar antes del 9 de marzo de 2026, no solo para superar la inspección de la CE, sino también construir una pesca sostenible y responsable.

Se han creado 10 equipos de trabajo para supervisar integralmente la implementación de las medidas, especialmente el control estricto de embarcaciones “sin registro, sin inspección técnica y sin licencia”. Asimismo, se realiza un censo y clasificación de toda la flota para otorgar permisos a los buques que cumplan los requisitos y concentrar aquellos no aptos en zonas de fondeo bajo estricta vigilancia.

An Giang exige que las autoridades locales conozcan con precisión la ubicación de cada embarcación cuando la CE lo requiera. También se implementa un sistema de gestión de barcos y pescadores vinculado a la base de datos nacional de población en la aplicación VNeID, garantizando la verificación diaria de entradas y salidas en los puertos.

El primer coronel Doan Dinh Tranh, subcomisario político del Mando de la Guardia Fronteriza de An Giang dijo que, además del impulso de la información y sensibilización a los pescadores, la unidad lleva a cabo una verificación estricta en los trámites de entrada y salida de puerto, permitiendo zarpar únicamente a los buques que cuenten con todos los procedimientos, documentos y equipos exigidos por la normativa.

Además, An Giang refuerza la gestión estricta de las actividades pesqueras en las desembocaduras de ríos y zonas marítimas, registrando plenamente las embarcaciones que entran y salen de puerto y coordinando con la administración portuaria y las fuerzas competentes para la inspección y supervisión.

Al mismo tiempo, acelera la investigación y resolución definitiva de los casos de pesca IUU, combinándolo con asesoramiento jurídico a armadores y pescadores infractores.

La ciudad mantiene una postura firme en la sanción de los casos de pérdida de señal VMS, cruce de límites de pesca o incursión en aguas extranjeras desde inicios de 2024. La Policía provincial debe acelerar las investigaciones y el enjuiciamiento de los casos con indicios penales para reforzar el efecto disuasorio, mientras las fuerzas competentes realizan operativos intensivos para impedir que embarcaciones no aptas salgan a faenar.

Paralelamente, la provincia despliega del 1 al 25 de marzo de 2026 una campaña intensiva de sensibilización comunitaria mediante múltiples formas, incluidos mensajes de advertencia a los pescadores y comunicación bilingüe en puestos fronterizos y puertos pesqueros, contribuyendo al esfuerzo nacional para levantar la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea./.