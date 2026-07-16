Proponen tres ejes para impulsar desarrollo de productos tecnológicos estratégicos en Vietnam

La provincia de An Giang muestra un modelo de dron para la fertilización y la fumigación con pesticidas en cultivos de arroz. Foto: Cong Mao – VNA

Un experto vietnamita propuso tres líneas de acción para que Vietnam desarrolle productos tecnológicos estratégicos con capacidad de competir en el mercado internacional y evitar un enfoque centrado únicamente en el mercado interno.



La propuesta surge tras la entrada en vigor, el 1 de julio de 2026, de la Decisión No. 21/2026/QD-TTg del Primer Ministro, que establece la Lista de Tecnologías Estratégicas y la Lista de Productos Tecnológicos Estratégicos, considerada un paso clave para impulsar el desarrollo de sectores tecnológicos prioritarios en el país.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) desde Francia, Ta Anh Phuong, director ejecutivo (CEO) de la startup tecnológica Seinetime, especializada en personalización de datos e inteligencia artificial (IA), advirtió que Vietnam debe evitar un modelo de desarrollo basado exclusivamente en el mercado interno. A su juicio, la experiencia internacional demuestra que la protección de productos nacionales poco competitivos puede traducirse en mayores costos, un rápido rezago tecnológico y una limitada capacidad para integrarse en las cadenas globales de suministro.



Como ejemplo de una estrategia exitosa, el especialista destacó el caso de Israel. En particular, citó a la empresa de ciberseguridad Wiz, que logró consolidar su presencia internacional al desarrollar soluciones compatibles con las principales plataformas de computación en la nube, en lugar de competir directamente con ellas.



Según Ta Anh Phuong, los productos tecnológicos estratégicos de Vietnam deben demostrar su relevancia a escala global y convertirse en componentes indispensables dentro de las cadenas internacionales de valor. Para ello, propuso tres líneas de acción.



La primera consiste en aprovechar las ventajas competitivas derivadas de las características propias de Vietnam y del Sudeste Asiático, como el desarrollo de modelos de inteligencia artificial para el idioma vietnamita, bases de datos regionales, tecnologías aplicadas a la agricultura tropical y soluciones digitales adaptadas a las necesidades de la región.



La segunda plantea convertir a Vietnam en un centro regional de pruebas, certificación y establecimiento de estándares tecnológicos para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), especialmente en ámbitos como la ciberseguridad y la infraestructura digital.



La tercera apuesta por impulsar el desarrollo de tecnologías de base, componentes, software embebido y soluciones integradas en los sistemas de grandes corporaciones. De esta manera, las empresas vietnamitas podrían aumentar los costos de sustitución para sus clientes y fortalecer su posición dentro de las cadenas globales de suministro.



El experto también recomendó aplicar la estrategia del "cliente ancla", mediante la cual el Estado facilitaría la conexión entre empresas vietnamitas y grandes multinacionales con operaciones en el país para probar y perfeccionar nuevos productos desde las primeras etapas de desarrollo. Esta iniciativa contribuiría tanto a adecuar los productos a los estándares internacionales como a generar casos de éxito que respalden su expansión hacia otros mercados.



De cara a los próximos cinco años, Ta Anh Phuong consideró que Vietnam no debería distribuir sus recursos entre los 30 productos tecnológicos estratégicos incluidos en la lista gubernamental. Recordó que la inversión nacional en investigación y desarrollo (I+D) representa alrededor del 0,4% del Producto Interno Bruto, una cifra considerablemente inferior a la de Corea del Sur e Israel, por lo que recomendó concentrar los recursos financieros, humanos e institucionales en cinco a siete grupos de productos prioritarios, al considerar que un número reducido de proyectos puede generar la mayor parte del valor y fortalecer un ecosistema tecnológico competitivo a nivel internacional./.