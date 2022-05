Proponen mantener Historia como asignatura obligatoria en educación preuniversitaria

Hanoi (VNA)- La Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional de Vietnam presentó un informe temático al Comité Permanente del máximo órgano legislativo sobre la implementación del Programa de Educación General de 2018 para la asignatura de Historia en el nivel preuniversitario.



Según el informe, sobre la base de la recolección de las opiniones de los votantes con motivo del tercer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV legislatura, el Comité Permanente del Parlamento instó a continuar supervisando la implementación de la Resolución No. 88/2014./QH13 sobre la renovación de los currículos y libros de texto de educación general, incluidos los contenidos relacionados con la Historia en el nivel medio superior.



Por tal motivo, la Comisión de Cultura y Educación efectuó un seminario para consultar a expertos, científicos y maestros; además participó en una reunión de la Oficina del Gobierno sobre el tema.



La Comisión planteó tres posibilidades en caso de que Historia sea una materia optativa en en nivel preuniversitario.

Si los alumnos eligen Historia como una de las cinco materias optativas, estudiarán un total de 210 turnos en tres años escolares (un aumento de 70 horas en comparación con el Programa de Educación General de 2006).



Si los estudiantes seleccionan Historia como una de las cinco asignaturas optativas y, al mismo tiempo, como materia de estudio, cursarán un total de 315 clases en tres años académicos (un incremento de 175 horas respecto al Programa de Educación General de 2006).



Mientras, si los estudiantes no eligen Historia, no tomarán más clases de la asignatura, y su conocimiento general de la materia se detiene en lo adquirido en las escuelas primarias y secundarias, lo cual significa una reducción de alrededor de 140 horas frente al Programa de Educación General de 2006.



La Comisión de Cultura y Educación precisó que en comparación con el plan de estudios de Historia en el Programa de Educación General de 2006, el plan al respecto de 2018 se elaboró en la dirección de racionalizar la cantidad de conocimiento académico; enfocar en la formación de habilidades y cualidades de los estudiantes, así como en la innovación en métodos y formas de enseñanza, pruebas y evaluación; e incentivar el autoestudio, el aprendizaje proactivo y la creatividad de los alumnos.



Los resultados de la síntesis de recomendaciones de votantes, pobladores, expertos, científicos y docentes reflejan que la mayoría de las opiniones se muestran en desacuerdo con la inclusión de Historia como asignatura optativa en el nivel medio superior debido a que la materia juega un papel clave en la educación política e ideológica para la generación joven, y en el fomento del patriotismo, el orgullo nacional, las tradiciones culturales e históricas del país.



En ese sentido, si los estudiantes no eligen Historia en el nivel preuniversitario (la práctica muestra que la cifra puede alcanzar un 50 por ciento), no tendrán acceso a conocimientos importantes y significativos, enfatizó, al realzar que en muchos países del mundo, Historia constituye también una asignatura obligatoria en el programa educativo de bachillerato.



De esos análisis, la Comisión de Cultura y Educación propuso al Ministerio de Educación y Formación recabar opiniones del pueblo, expertos y diputados de la Asamblea Nacional y prescribir Historia como asignatura obligatoria con una cantidad apropiada de conocimiento en el nivel medio superior en el Programa de Educación General de 2018./.