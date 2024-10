Promoción del carácter partidista en construcción del Estado socialista de derecho en Vietnam

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, escribió un artículo sobre la promoción del carácter partidista en la construcción de un Estado socialista de derecho de Vietnam.

To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Vietnam (Fuente: VNA) A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias les presenta el texto íntegro del artículo:

PROMOCIÓN DEL CARÁCTER PARTIDISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO SOCIALISTA DE DERECHO EN VIETNAM

TO LAM

Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam

Presidente de la República Socialista de Vietnam

Junto con la implementación del proceso de renovación y el desarrollo de una economía de mercado con orientación socialista, nuestro país ha ido construyendo y perfeccionando gradualmente el Estado socialista de derecho del pueblo, por el pueblo y para el pueblo bajo el liderazgo del Partido. La Resolución No. 27-NQ/TW emitida el 9 de noviembre de 2022 por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en su XIII mandato sobre la continuación de la construcción y el perfeccionamiento del Estado socialista de derecho de Vietnam en el nuevo período es un hito que marca un paso importante. Por primera vez, nuestro Partido emitió una Resolución temática sobre el Estado socialista de derecho, que identificó los objetivos principales como: construir un sistema legal completo, que sea aplicado de manera recta y consistente; cumplir estrictamente la Constitución y la ley, respetar, garantizar y proteger eficazmente los derechos humanos y ciudadanos; el poder del Estado está unificado, claramente asignado, estrechamente coordinado y efectivamente controlado; el sistema administrativo y judicial es profesional, regido por la ley y moderno; el aparato estatal es ágil, limpio y funciona eficaz y eficientemente; el contingente de cuadros, funcionarios y empleados públicos calificados, capaces, verdaderamente profesionales e íntegros; una gobernanza nacional moderna y eficaz, cumpliendo con los requisitos de un progreso nacional rápido y sostenible, y convirtiéndose en un país desarrollado de altos ingresos con orientación socialista para 2045. La implementación exitosa de estos objetivos tiene un significado muy importante y es una premisa sólida para que el país se desarrolle sosteniblemente en una nueva era, la de ascenso de la nación.

Hemos logrado resultados alentadores en el cumplimiento de la Resolución N° 27-NQ/TW en los últimos dos años. En particular, el trabajo de legislación registra muchas innovaciones y se mejora la capacidad de respuesta política, lo que contribuye a eliminar dificultades y obstáculos, promover la producción y los negocios, mejorar la vida material y espiritual de las personas, y garantizar la defensa y la seguridad nacionales. La organización e implementación de las leyes está cada vez más vinculada con su elaboración y perfeccionamiento; la reforma administrativa y la transformación digital se han impulsado y registrado ciertos resultados; el trabajo de prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad se ha realizado metódica y regularmente, y logrado muchos resultados en el espíritu de que no hay zonas prohibidas ni excepciones abordando un caso para alertar a todos, contribuyendo así a fortalecer la disciplina, la responsabilidad y el rigor en el ejercicio de las funciones públicas.

Sin embargo, la construcción y el perfeccionamiento del Estado socialista de derecho de Vietnam todavía tienen muchas deficiencias y limitaciones. La conciencia sobre la importancia de este sistema es a veces y en algunos lugares desigual. Algunas políticas y orientaciones importantes del Partido no se han institucionalizado de manera oportuna y completa o lo han sido pero la viabilidad no es alta. El sistema legal aún tiene regulaciones contradictorias y superpuestas que no son consistentes con el desarrollo socioeconómico, y tardan en ser complementadas, modificadas y reemplazadas. Los mecanismos, políticas y leyes no han creado un entorno verdaderamente favorable para promover la innovación y atraer recursos de inversores nacionales y extranjeros, así como de la población. La organización y consolidación del aparato administrativo del Estado para racionalizarlo, operar con eficacia y eficiencia, reducir los puntos focales y niveles intermedios, sigue siendo insuficiente, pues una parte sigue siendo engorrosa y superpuesta entre los órganos legislativos y ejecutivos, que no satisface los requisitos de mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión. Algunos ministerios y ramas no han promovido la descentralización del poder hacia las localidades, lo que ha llevado a la existencia de un mecanismo de pedir y dar, creando fácilmente fenómenos negativos y corrupción. La reforma administrativa, la transformación digital y la construcción del gobierno electrónico aún son limitadas. La aplicación de las leyes y las políticas sigue siendo un punto débil, y una parte de los funcionarios no son proactivos en el desempeño de sus funciones públicas. La situación de eludir responsabilidades y "culpar" al sistema legal por no cumplir con sus compromisos y tareas todavía existe en algunos ministerios, ramas y localidades.

Las deficiencias y limitaciones mencionadas han reducido el significado y el papel del Estado socialista de derecho de Vietnam en la práctica.

Para alcanzar los objetivos del desarrollo nacional en la era de ascenso del pueblo vietnamita, es necesario continuar innovando los métodos de dirección y gobernanza del Partido sobre el Estado y la sociedad; promover el derecho del pueblo a ser dueño y manejar armoniosamente la relación entre el liderazgo del Partido, la gestión del Estado y el derecho popular y promover la posición y el papel de cada uno de estos factores en el proceso de construcción y perfeccionamiento del Estado socialista de derecho de Vietnam, para lo que se debe prestar atención a las siguientes cuestiones básicas:

En primer lugar,

nuestro PCV es el partido gobernante, su liderazgo es absoluto, directo, integral y abarca todos los campos de la política, la economía, la cultura, la sociedad, la defensa, la seguridad y los asuntos exteriores... La característica del Estado socialista de derecho de Vietnam es que está colocado bajo la dirección del Partido. Por lo tanto, construir un Estado socialista de derecho es una medida y un método para implementar con éxito el objetivo establecido en los Estatutos del Partido: "construir un Vietnam independiente, democrático, rico y fuerte, una sociedad justa y civilizada, en la cual no existe personas explotando a otras, e implementar exitosamente el socialismo y finalmente el comunismo". El Partido lidera a través de directrices y políticas; dirige la institucionalización de los lineamientos y políticas con leyes para administrar el Estado y la sociedad. Por lo tanto, la ley en el Estado socialista de derecho debe mejorarse continuamente para institucionalizar las directrices y políticas del Partido, promover la democracia para el pueblo, reconocer, respetar y garantizar la protección de los derechos humanos y ciudadanos. Para realizar bien este trabajo, es necesario contar con un mecanismo de control eficaz. Al mismo tiempo, debe haber un proceso legislativo estricto, científico y democrático para que las políticas y leyes expresen plenamente la voluntad y las aspiraciones ciudadanas, protegiendo los intereses del Estado, los derechos y los intereses legítimos de las organizaciones e individuos, alentando la innovación y atracción de todos los recursos para el desarrollo; pero también debe ser flexible para responder oportunamente mediante las políticas, tener soluciones para los problemas prácticos que surjan y frenen el desarrollo según el principio de proteger y garantizar que los intereses de la nación y del pueblo sean lo primero. Como agencia que ejerce el poder legislativo, la Asamblea Nacional ha de desempeñar un papel de liderazgo, con soluciones para asegurar que el sistema legal promulgado cumpla con los requisitos del Estado socialista de derecho de Vietnam. El Comité Permanente de la Asamblea Nacional necesita impulsar su papel como órgano con autoridad para interpretar las leyes de modo que los problemas en la implementación de las mismas se resuelvan con prontitud, satisfaciendo las necesidades de la vida. En el proceso de la aplicación de la ley, el Gobierno necesita monitorear y evaluar para detectar rápidamente disposiciones legales contradictorias y superpuestas que no son consistentes con la realidad, lo que obstaculiza la innovación, la atracción de inversiones, la producción y los negocios, con el objetivo de tomar medidas de solución, evitando que algunas normativas se conviertan en cuellos de botella que dificultan el ejercicio de los derechos humanos y civiles y el desarrollo socioeconómico.

En segundo lugar,

bajo la dirección del Partido, el Estado gestiona la sociedad según la ley, promoviendo constantemente la democracia para que el pueblo pueda participar en las actividades de administración estatal de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y la ley. En el Estado socialista de derecho de Vietnam, el aparato estatal está científicamente organizado, el poder estatal está unificado y hay asignación y coordinación entre las agencias en el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Las actividades de servicio público deben garantizar el cumplimiento de la ley, el ejercicio de poderes de acuerdo con las responsabilidades y la competencia, y estar sometidas a estrictas inspecciones y exámenes. Además, con las características del Estado socialista de derecho de Vietnam de estar bajo el liderazgo del Partido, los puestos directivos en el aparato estatal se estructuran en los correspondientes puestos de liderazgo de los comités partidistas responsables de dirigir las actividades de las agencias del aparato estatal desde el nivel central hasta el nivel de base, formando una estricta estructura de dirección partidista para las actividades de gestión estatal. A partir de este principio y práctica, para promover la eficacia de la gestión estatal de la sociedad mediante la ley, es necesario fortalecer simultáneamente dos factores: la virtud y lo regido por la ley. En particular, el elemento "virtud" es promover las ventajas, fortalezas, posiciones y funciones de las organizaciones de base del Partido, así como el papel pionero y ejemplaridad de los cuadros y militantes para dirigir, mientras el elemento “regido por la ley” es la gestión de la sociedad a través de las legislaciones. La supremacía de la ley es una manifestación del Estado socialista de derecho, por lo que los miembros y cuadros del Partido deben ser ejemplares y tomar la iniciativa en la observancia y el cumplimiento de la ley. Además, los organismos estatales son responsables de organizar la aplicación de la ley en las áreas bajo su gestión, por lo tanto los miembros del Partido que son funcionarios y empleados públicos deben desempeñar activamente su trabajo de acuerdo con su competencia y cumplir bien con sus deberes; detectar y eliminar proactivamente las dificultades y problemas en la práctica, especialmente aquellos en la aplicación de normativas, para tener soluciones oportunas o asesorar e informar a las autoridades competentes para su manejo. En otras palabras, en realidad no habrá un Estado socialista de derecho si los funcionarios, los miembros del Partido y las agencias estatales son indiferentes, irresponsables e insensibles a los derechos legales y legítimos de las personas, las empresas y al desarrollo socioeconómico.

Promoviendo la ética revolucionaria de cada miembro del Partido, el sentido de responsabilidad e iniciativa de cada agencia y unidad del aparato estatal, se alcanzarán los objetivos de la reforma administrativa y judicial; las personas y las empresas serán realmente el centro y los sujetos que recibirán la atención según el principio de respetar la ley, entonces la ley cobrará vida y regulará de manera integral y completa todas las relaciones sociales. Como resultado, la sociedad funcionará y se desarrollará de acuerdo con las directrices y políticas que el Partido ha emitido. A partir de ahí, nuestro país alcanzará las metas de desarrollo socioeconómico, y garantizará la defensa y la seguridad según los objetivos de desarrollo nacional para 2030 y 2045 que nuestro Partido se ha fijado.

En tercer lugar,

en el Estado socialista de derecho de Vietnam, el pueblo es definido por la ley como el dueño del país y opera de acuerdo con el principio "el pueblo sabe, el pueblo discute, el pueblo hace, el pueblo comprueba, el pueblo supervisa, el pueblo se beneficia". Sin embargo, para tener una verdadera democracia, además de contar con un sistema jurídico perfeccionado según los criterios del Estado socialista de derecho, el funcionamiento efectivo del sistema político también debe cumplir con los requisitos, de conformidad con el principio de supremacía de la Constitución y las leyes derivadas. Al igual que la gestión del Estado, la posición y el papel de las organizaciones de base del Partido y la promoción de cualidades pioneras, ejemplares y sacrificadas por la causa común de sus miembros son importantes para promover el derecho del pueblo a participar en la gestión estatal y social.

Para materializar esto, es necesario innovar y mejorar la calidad de las actividades de las células de base del Partido, asegurando que sean sustantivas y efectivas. Además de implementar, comprender a fondo y estudiar los documentos y resoluciones de los órganos partidistas superiores como se hace actualmente, es preciso investigar el contenido de las actividades de las células de base del Partido y complementarlo con temas tales como: contenido legal que debe implementarse; cuestiones planteadas por la práctica jurídica relacionadas con los derechos de la población; los asuntos sobre el desarrollo socioeconómico y garantía de la seguridad y el orden que necesitan resolverse; las cuestiones de opinión pública y de interés público deben orientarse, el contenido de las políticas, las leyes y la lucha contra los puntos de vista erróneos de las fuerzas hostiles... Para lograr los objetivos de construir un Estado socialista de derecho en Vietnam, estos temas prácticos deben ser discutidos y comprendidos a fondo por los comités partidistas en todos los niveles con el espíritu de que cada célula es un miembro de nuestra organización. Para que el Partido sea fuerte, cada célula de base necesita promover su papel y renovar actividades para hacer contribuciones prácticas. Cada miembro del Partido es un factor importante en la difusión del espíritu de democracia y supremacía de la ley para desde allí promover la igualdad entre el pueblo, haciendo que todos los individuos y organizaciones acuerden y apoyen los lineamientos y políticas del Partido, las leyes del Estado y cumplan proactivamente las legislaciones.

Bajo el liderazgo del Partido, se promueve la democracia socialista, el pueblo es el sujeto del proceso de construcción y perfeccionamiento del Estado socialista de derecho de Vietnam, cada ciudadano participa activamente en el trabajo de construcción y perfeccionamiento de la ley, con un sentido de respeto, lo que creará la fuerza de todo el sistema político para lograr los objetivos de desarrollo socioeconómico y garantía de la defensa y la seguridad nacionales, llevando al país a la era de ascenso del pueblo vietnamita./.