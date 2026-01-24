Programas artísticos celebran el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido

Diversos programas artísticos se celebraron en Hanói y la provincia de Ninh Binh para conmemorar el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el 96.º aniversario de su fundación (3 de febrero).

El programa artístico celebra el éxito del XIV Congreso. Foto: VNA

En el Estadio Nacional My Dinh (Hanói), se organizó el programa artístico especial titulado "Bajo la gloriosa bandera del Partido", en presencia del secretario general del PCV, To Lam, así como dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, representantes del Frente de la Patria de Vietnam, de organizaciones sociopolíticas, de ministerios y organismos.

El evento se inició con el espectáculo de tambores "Anhelo de brillar", seguido de la proyección de un video sobre el XIV Congreso. También destacó por sus presentaciones tecnológicas que integraron imágenes, sonido y luces, así como por números musicales y bandas instrumentales, contribuyendo a difundir el espíritu de unidad y determinación para cumplir con éxito los objetivos de desarrollo establecidos por la magna cita.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa, en el evento. Foto: VNA

En su discurso inaugural, el secretario del Comité partidista de Hanói, Nguyen Duy Ngoc, afirmó que el programa constituye una ocasión para que los cuadros, militantes y el pueblo expresen su lealtad al Partido, rindan homenaje al Presidente Ho Chi Minh, a los revolucionarios veteranos, a los héroes caídos, a las Madres Heroínas de Vietnam y a todos aquellos que se sacrificaron por la independencia, la libertad y la felicidad del pueblo.

Asimismo, subrayó que el éxito del XIV Congreso representa un poderoso llamado a la acción para el Comité partidista, las autoridades y el pueblo de la capital, con espíritu pionero y ejemplar.

Hanói se comprometió a impulsar una profunda renovación, movilizar eficazmente todos los recursos y promover su tradición milenaria para convertirse en una capital cada vez más culta, civilizada y moderna, enfatizó.

La gala bajo el tema central "Nueva visión – Nuevos logros – Nueva era" celebra el éxito del XIV Congreso y el 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam. Foto: VNA

La gala, cuidadosamente preparada y con un enfoque moderno, estuvo estructurada en tres partes bajo el tema central "Nueva visión – Nuevos logros – Nueva era". Reunió a destacados artistas vietnamitas y a numerosos intérpretes profesionales y aficionados, generando actuaciones solemnes, grandiosas y emotivas.

El programa reafirmó la verdad histórica de que todos los logros de la revolución vietnamita tienen su origen en la correcta visión y el sabio liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, al tiempo que despertó el orgullo nacional y fortaleció la gran unidad del pueblo.

El evento concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales a gran escala, que iluminó el cielo como una majestuosa sinfonía para celebrar el éxito del XIV Congreso y dar inicio a una nueva etapa de desarrollo próspero, fuerte y feliz del país.

También en la noche del 23 de enero, en la provincia de Ninh Binh, se llevó a cabo otro programa artístico para celebrar el éxito del XIV Congreso y el 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam.

Esta actividad cultural y política, organizada inmediatamente después de la clausura del Congreso, tuvo como objetivo reafirmar su rotundo éxito y difundir ampliamente su significado, alcance y principales orientaciones, como un hito político que abre una nueva etapa de desarrollo nacional.

El programa incluyó actuaciones de diversas expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas.

Numerosas piezas destacadas elogiaron al glorioso Partido y al Presidente Ho Chi Minh, expresaron el amor por la patria, el orgullo nacional y la belleza cultural y revolucionaria de Ninh Binh, al tiempo que reflejaron la determinación de las autoridades y el pueblo de la provincia de avanzar junto con todo el país hacia una era de prosperidad./.