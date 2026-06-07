Primeros ministros de Vietnam y Laos sostienen conversaciones

Panorama de las conversaciones. Foto: Duong Giang – VNA

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, sostuvo hoy conversaciones con su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, quien se encuentra en el país para una visita oficial y el tercer Foto del Futuro de la ASEAN 2026 en Hanoi.



En sus palabras, Minh Hung destacó la presencia del dirigente laosiano en esta capital, que contribuye a profundizar aún más las relaciones de gran amistad, especial solidaridad, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambas naciones indochinas.



Tras felicitar los grandes e integrales éxitos logrados por el Partido, Estado y pueblo de Laos en las últimas más de cinco décadas, afirmó que en cualquier circunstancia, Vietnam siempre estará codo con codo con el país vecino para apoyarle en la materialización de sus objetivos estratégicos.



El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone. Foto: Duong Giang – VNA



También expresó su profundo agradecimiento por el apoyo y la asistencia sinceros e inquebrantables que el Partido, el Estado y el pueblo de Laos han brindado a Vietnam en la causa de la construcción y la defensa nacional a lo largo de los años.



A su vez, el visitante felicitó a Vietnam por sus importantes logros alcanzados en los últimos tiempos, especialmente en materia de desarrollo socioeconómico y expansión de las relaciones exteriores.

En la ocasión, las dos partes reafirmaron la política constante de los Partidos y Estados de los dos países de conceder siempre gran importancia y máxima prioridad a la consolidación y el fomento de las relaciones de gran amistad, especial solidaridad, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



Expresaron su satisfacción ante el desarrollo fructífero de los nexos bilaterales en los últimos tiempos, sobre todo en intercambio de delegaciones, implementación de mecanismos de cooperación bilateral, defensa, seguridad, comercio e inversión, entre otros.



Con el fin de continuar llevando a las relaciones bilaterales a un nuevo nivel, en particular para concretar el concepto "cohesión estratégica" entre Vietnam y Laos en términos de cooperación bilateral, subregional, regional e internacional, acordaron seguir manteniendo el intercambio de visitas y contactos de alto nivel; implementar de manera seria y efectiva los acuerdos y los resultados de la 48.ª Reunión del Comité Intergubernamental , creando una base para que realicen con éxito el Acuerdo de Cooperación Bilateral entre los Gobiernos de ambas naciones en el período 2026-2030.



Asimismo, enfatizaron en la necesidad de coordinar la organización exitosa de actividades para conmemorar el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y los 50 años de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos en 2027.



El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, presencian la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Finanzas de Vietnam y el Ministerio de Finanzas de Laos para el período 2026-2030. Foto: Duong Giang – VNA



Además, abogaron por seguir aplicando eficazmente los protocolos y planes de cooperación en materia de defensa y seguridad; reforzar la coordinación en la lucha contra la delincuencia transnacional, el narcotráfico y la explotación ilegal de los recursos naturales; y apoyarse mutuamente en aras de mantener la estabilidad política y el orden social en cada país y en las zonas fronterizas.

En lo que respecta a la cooperación económica, se centraron en el intercambio de medidas para promover la conectividad entre las dos economías, pasando de una colaboración amistosa a una eficaz, priorizando la promoción de la conectividad de infraestructuras duras y blandas, especialmente en proyectos de transporte de importancia estratégica como la autopista Hanoi-Vientiane y el ferrocarril Vung Ang-Vientiane.



Los dirigentes hicieron hincapié en la importancia de coordinarse eficazmente en la implementación de los acuerdos y convenios de cooperación económica firmados; estudiar mecanismos y políticas adecuados a la naturaleza específica de las relaciones entre Vietnam y Laos, con el objetivo de aumentar el valor del intercambio comercial bilateral a 10 mil millones de dólares en 2030.



Resulta necesario continuar mejorando la eficacia y la innovación de la cooperación en los ámbitos de la educación y la formación, la ciencia y la tecnología, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad y la formación de líderes y directivos en todos los niveles; establecer próximamente la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam en Vientiane; promover los intercambios culturales, deportivos y turísticos; y ampliar la colaboración en los ámbitos de la agricultura sostenible, el comercio electrónico, la transformación digital y la innovación. Al abordarr la situación regional e internacional, los dos dirigentes acordaron que ambos países seguirán coordinándose estrechamente y apoyándose mutuamente en foros multilaterales, especialmente en la ASEAN, las Naciones Unidas y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.



Al mismo tiempo, convinieron en defender la postura común de la ASEAN sobre cuestiones estratégicas relacionadas con la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región, incluyendo el asunto del Mar del Este y los recursos hídricos del río Mekong, así como reforzar la cooperación bilateral para responder a desafíos globales como el cambio climático, la ciberseguridad, la seguridad energética, la seguridad hídrica, la lucha contra la delincuencia transnacional y los desafíos de seguridad no tradicionales.



Tras las conversaciones, los dos primeros ministros presenciaron el intercambio de cuatro documentos de cooperación en los ámbitos del transporte, la educación, las finanzas y asuntos étnicos y religiosos./.