Primera edición de Feria de Primavera de Vietnam se efectuará en febrero

Hanoi (VNA) - Los preparativos para la primera edición de la Feria de Primavera de 2026, que se celebrará del 2 al 13 de febrero, han entrado en su fase final, según informaron autoridades de la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam del Ministerio de Industria y Comercio (MoIT) en una reunión celebrada hoy en Hanoi.

El director de la agencia, Vu Ba Phu, instó a los Ministerios, sectores, autoridades locales y unidades de construcción involucradas a acelerar la terminación de los espacios expositivos, supervisar de cerca el progreso y trabajar incansablemente de acuerdo con las directrices del Primer Ministro, garantizando que todos los elementos se completen a tiempo.

Señaló que la carga de trabajo en el lugar sigue siendo considerable, abarcando desde la construcción de stands, escenarios y decoración hasta las operaciones técnicas, el saneamiento y la garantía de seguridad. Por lo tanto, todas las etapas deben llevarse a cabo en paralelo y con una estrecha coordinación para evitar solapamientos o retrasos.

En la reunión, los participantes acordaron organizar la ceremonia de inauguración de acuerdo con el plan de asignación de tareas. El plan de organización de la ceremonia, desarrollado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, se está revisando y finalizando en coordinación con las unidades pertinentes. Debido a la cercanía del evento, el comité organizador decidió no realizar una conferencia de prensa independiente. En su lugar, la información sobre la Feria de Primavera de 2026 se incorporará a una rueda de prensa periódica del Ministerio de Industria y Comercio para garantizar una comunicación oportuna, coherente y eficaz.

La feria multisectorial se celebrará en el Centro de Exposiciones de Vietnam, en la comuna de Dong Anh, Hanoi, y se centrará en bienes de consumo para satisfacer la demanda de compras del Año Nuevo Lunar (Tet).

Las empresas extranjeras que participen en el evento recibirán un stand estándar gratuito de 9 metros cuadrados, además de otras ayudas e incentivos, de acuerdo con el reglamento del comité organizador./.