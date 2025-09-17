Primer tratamiento exitoso de cáncer de sangre en Vietnam con inmunoterapia CAR-T

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El profesor y doctor Phu Chi Dung, director del Hospital de Transfusión Sanguínea y Hematología de Ciudad Ho Chi Minh, informó que, con el apoyo de especialistas de Taiwán (China), el hospital logró tratar con éxito un caso de cáncer de sangre utilizando la innovadora inmunoterapia CAR-T.



Primer tratamiento exitoso del cáncer de sangre en Vietnam mediante inmunoterapia CAR-T. (Foto: Hospital de Transfusión Sanguínea y Hematología de la Ciudad de Ho Chi Minh.)



La paciente, una niña de 12 años diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda de células B de alto riesgo, había recibido primero quimioterapia y luego un trasplante de médula ósea parcialmente compatible donado por su padre.



Sin embargo, la enfermedad reapareció por segunda vez. Tras más de un año de tratamiento con células CAR-T, su salud se ha estabilizado y permanece bajo estrecha supervisión médica en el Hospital de Transfusión Sanguínea y Hematología de Ciudad Ho Chi Minh.



Se trata del primer caso en Vietnam en el que la terapia con células CAR-T logra resultados exitosos en el tratamiento del cáncer de sangre.



La terapia con células CAR-T es una forma avanzada de inmunoterapia que está ganando popularidad por sus resultados prometedores en varios tipos de cáncer difíciles de tratar. Su principio se basa en utilizar las propias células inmunitarias del paciente, modificadas en el laboratorio, para atacar de manera más eficaz las células cancerígenas.



Actualmente, la terapia con células CAR-T se aplica en casos de cáncer de sangre y de médula ósea que empeoran tras el fracaso de otros tratamientos o cuando reaparecen: leucemia linfoblástica aguda en niños y adultos jóvenes, algunos linfomas en adultos y mieloma múltiple en adultos.



En estas formas graves y potencialmente mortales de cáncer, la terapia CAR-T ha mostrado resultados muy alentadores, incluso impresionantes en algunos casos, al lograr la remisión prolongada de la enfermedad con una toxicidad a largo plazo relativamente baja. No obstante, algunos pacientes pueden no responder al tratamiento o sufrir recaídas.



Uno de los mayores retos para la terapia con células CAR-T es su alto coste, ya que la producción de estas células requiere tecnología avanzada y equipamiento especializado.



Por ello, el Hospital de Transfusión Sanguínea y Hematología de Ciudad Ho Chi Minh está trabajando activamente en la construcción de infraestructura, capacitación de su personal médico y técnico, y colaboración con expertos internacionales para poder producir células CAR-T directamente en Vietnam.



El objetivo es dominar gradualmente esta tecnología para reducir significativamente los costos del tratamiento. El profesor Phu Chi Dung estima que, con producción local, el costo podría disminuir hasta 20 veces en comparación con el tratamiento en el extranjero, reduciéndose a menos de 500 millones de dongs (unos 20 mil dólares) por caso./.