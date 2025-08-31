Primer ministro se reúne con comunidad vietnamita en China

Hanoi (VNA)- En el marco de su visita a China para asistir a la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad de Tianjin, el primer ministro Pham Minh Chinh se reunió hoy con la comunidad vietnamita residente en este país.



El primer ministro Pham Minh Chinh se reúne con la comunidad vietnamita residente en China. Foto: Duong Giang - VNA

El embajador de Hanoi en Beijing, Pham Thanh Binh, destacó que la comunidad vietnamita en China es solidaria, dinámica y siempre orientada hacia la patria, participando activamente en actividades para preservar la cultura nacional, como la reciente apertura de un curso de vietnamita en línea impulsado por la Embajada.



Los compatriotas expresaron su alegría por los avances del país y por el desarrollo positivo de las relaciones Vietnam–China, reafirmando su apoyo a las políticas del Partido y del Estado.



En la reunión, el primer ministro Pham Minh Chinh transmitió saludos y felicitaciones de dirigentes del Partido y Estado a los vietnamitas residentes en China con motivo del 80º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre).Recordó los logros alcanzados en el desarrollo socioeconómico y los proyectos de gran envergadura emprendidos en esta ocasión, subrayando que en los éxitos de las últimas ocho décadas también está la valiosa contribución de la diáspora vietnamita.



El jefe de Gobierno reafirmó que el Partido y el Estado siempre prestan atención y crean condiciones favorables para la vida de los connacionales en el exterior.



Al mismo tiempo, instó a la comunidad a mantener la unidad, cumplir con las leyes locales y enaltecer el orgullo nacional, contribuyendo a la amistad entre Vietnam y China.



Respecto a la enseñanza del idioma vietnamita a las nuevas generaciones, pidió multiplicar los modelos efectivos para que los jóvenes conserven la lengua materna y mantengan el vínculo con su tierra natal. Asimismo, alentó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades de aprendizaje en China para aportar al desarrollo de Vietnam.



El Primer Ministro expresó su deseo de que la comunidad vietnamita en China se sienta siempre orgullosa de su identidad cultural y de sus aportes a la amistad entre las dos naciones./.