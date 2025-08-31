Primer ministro de Vietnam sostiene encuentro con su homólogo nepalí en Tianjin

Tianjin, China (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, mantuvo hoy aquí un encuentro con su homólogo nepalí, Khadga Prasad Sharma Oli, en el marco de su participación en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 2025.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y su homólogo nepalí, Khadga Prasad Sharma Oli. (Fuente: VNA)



Durante la reunión, el primer ministro K.P. Sharma Oli expresó su profunda admiración por el Presidente Ho Chi Minh y por el heroico pueblo vietnamita, recordando que desde su juventud participó en manifestaciones en apoyo a Vietnam contra la guerra injusta de agresión imperialista.



Manifestó, además, su gran impresión ante el vertiginoso ritmo de desarrollo de Vietnam desde la reunificación del país en 1975, y expresó el deseo de Nepal de aprender de las experiencias de éxito vietnamitas en la construcción y el desarrollo nacional.



Por su parte, Minh Chinh agradeció los sentimientos y el apoyo de Nepal, así como del propio primer ministro Sharma Oli, tanto en la lucha por la liberación y reunificación nacional en el pasado como en la actual causa de construcción y desarrollo del país.



El jefe de Gobierno vietnamita subrayó que Nepal es un país singular, hogar del monte Everest, el pico más alto del mundo situado en el Himalaya, y también lugar de nacimiento de Buda. Por ello, los intercambios entre pueblos, especialmente en el ámbito del budismo, tienen una larga historia de miles de años que ha forjado vínculos naturales y duraderos entre ambas naciones.



Destacando la importancia de promover aún más la cooperación bilateral en el futuro, Minh Chinh propuso intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel y en otros niveles.



Afirmó que Vietnam está dispuesto a apoyar la formación de funcionarios nepalíes; al mismo tiempo, pidió a Nepal prestar atención y respaldo a los grandes grupos económicos vietnamitas, entre ellos Viettel, para explorar oportunidades e implementar actividades de inversión y negocios en el país surasiático.



Ambos primeros ministros expresaron su deseo de estrechar aún más los tradicionales lazos de amistad y cooperación cultivados por generaciones de dirigentes y pueblos de los dos países durante los últimos 50 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas.



Subrayaron las similitudes históricas, culturales y en la política de desarrollo del país en dirección al socialismo, y coincidieron en seguir impulsando los intercambios de delegaciones, especialmente de alto nivel, así como promover la firma de nuevos acuerdos de cooperación en comercio e inversión, a fin de llevar las relaciones bilaterales a un nivel acorde con su potencial y aspiraciones compartidas.



Asimismo, ratificaron su determinación de fortalecer la cooperación en cultura, turismo, intercambios pueblo a pueblo, protección del medio ambiente y respuesta al cambio climático, además de respaldarse mutuamente en foros regionales e internacionales./.