Primer ministro de Vietnam recibe al embajador de China

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió hoy a He Wei, embajador de China en Hanoi, en vísperas del Tet (Año Nuevo Lunar) tradicional.

El jefe del Gobierno pidió al embajador He Wei transmitir sus cordiales saludos, sentimientos de amistad y mejores deseos de año nuevo a los dirigentes chinos, en particular al secretario general del Partido Comunista y presidente chino, Xi Jinping.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibe a He Wei, embajador de China. (Foto: VNA)

Al informar al embajador sobre los importantes resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), especialmente la firme determinación, las novedades, los objetivos, las grandes orientaciones y las soluciones adoptadas para convertir a Vietnam en un país desarrollado con orientación socialista, Minh Chinh expresó su sincero agradecimiento al Comité Central del Partido Comunista de China por haber enviado mensaje de felicitación, así como enviados especiales entre ambas partes para presentar congratulaciones e informar sobre el éxito del Congreso.

Afirmó que Vietnam mantiene de manera constante una política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, así como de diversificación y multilateralización de sus relaciones, considerando siempre el fortalecimiento y desarrollo de los vínculos con China como una orientación coherente, una exigencia objetiva, una opción estratégica natural y una prioridad de primer orden.

Vietnam está dispuesto a trabajar con China para seguir consolidando las bases políticas, materiales y sociales de las relaciones bilaterales, confirmó.

Al agradecer al Primer Ministro por la cordial acogida y las importantes orientaciones para el desarrollo futuro de las relaciones bilaterales, el embajador He Wei transmitió los saludos y los mejores deseos de año nuevo de los dirigentes chinos a los líderes vietnamitas.

El embajador felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso del PCV y por los importantes logros alcanzados en los últimos años, especialmente durante el XIII mandato.

Expresó su confianza en que, bajo la firme dirección del Comité Central del PCV, encabezado por el secretario general To Lam, Vietnam alcanzará con éxito los objetivos fijados y cumplirá los “dos objetivos centenarios”.

En un ambiente de amistad, sinceridad, franqueza y confianza, ambas partes revisaron los avances muy positivos de las relaciones Vietnam–China en 2025 e intercambiaron opiniones sobre las medidas para aplicar eficazmente los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos Partidos y Estados, con el fin de elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

El primer ministro valoró altamente los esfuerzos, la dedicación y las contribuciones positivas del embajador He Wei y de la Embajada de China en Vietnam al desarrollo de los vínculos bilaterales.

Ambas partes coincidieron en que las relaciones Vietnam–China han avanzado positivamente conforme a la orientación de los “seis más”, con intercambios estratégicos de alto nivel más estrechos, mayor confianza política, mecanismos de cooperación cada vez más completos y diversificados, una cooperación sustantiva con nuevos avances cualitativos, un récord del comercio bilateral en 2025, la aceleración de la construcción de tres líneas ferroviarias de ancho estándar, una fuerte recuperación del turismo y un intercambio cada vez más activo entre localidades y pueblos.

Al destacar la importancia de la exitosa conversación telefónica entre el secretario general To Lam y el dirigente chino Xi Jinping tras el XIV Congreso del PCV, el primer ministro propuso que, a inicios de 2026, ambas partes implementen eficazmente los consensos alcanzados y adopten medidas oportunas para mantener el impulso positivo de las relaciones bilaterales.

Asimismo, instó a fortalecer la comprensión mutua y la confianza política mediante intercambios de delegaciones de alto nivel, optimizar los mecanismos de cooperación, intensificar la colaboración entre ministerios, sectores y localidades, promover la cooperación en defensa y seguridad, y mejorar la eficacia de los mecanismos intergubernamentales en ámbitos prioritarios.

En cuanto a la cooperación concreta, propuso promover un comercio bilateral más equilibrado y sostenible, facilitar al máximo las licencias para productos agrícolas, acuícolas y ganaderos vietnamitas, apoyar las exportaciones hacia otros mercados a través de China, reforzar la cooperación en importación de electricidad, desarrollar puestos fronterizos inteligentes, impulsar la economía transfronteriza, elevar la cooperación científico-tecnológica y aplicar eficazmente el acuerdo sobre la construcción de tres líneas ferroviarias.

También sugirió intensificar la cooperación descentralizada, especialmente entre provincias fronterizas, y reforzar la colaboración en cultura, educación, turismo y salud, así como la comunicación sobre la amistad Vietnam–China para consolidar una sólida base social.

El primer ministro abogó además por una buena gestión de la frontera terrestre y por la solución adecuada de las discrepancias marítimas por medios pacíficos, conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Por su parte, el embajador He Wei valoró altamente la determinación del Gobierno vietnamita y afirmó que China concede gran importancia a las relaciones con Vietnam, comprometiéndose a intensificar los intercambios estratégicos, compartir experiencias en la construcción del Partido y la gobernanza nacional, y profundizar la cooperación en diplomacia, defensa y seguridad.

Indicó que China está dispuesta a fortalecer la cooperación en comercio, cadenas de suministro, inversión de alta calidad, finanzas, transporte ferroviario, así como en sectores emergentes como alta tecnología, economía digital y economía verde, y a seguir reforzando la amistad mediante intercambios culturales, educativos, turísticos y entre pueblos, especialmente entre jóvenes.

Ambas partes acordaron mantener los consensos de alto nivel, gestionar adecuadamente las diferencias y crear un entorno pacífico, estable y favorable al desarrollo.

Durante el encuentro, representantes de localidades fronterizas vietnamitas intercambiaron opiniones sobre áreas clave de cooperación. El embajador afirmó que China concede gran importancia a este ámbito y está dispuesta a coordinar estrechamente con Vietnam para resolver dificultades y promover continuamente las relaciones bilaterales./.