Primer ministro de Vietnam asiste a 80 aniversario del Día tradicional de Policía Popular

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió al IX Congreso de Emulación Patriótica “Por la seguridad de la Patria”, con motivo del 80.º aniversario del Día tradicional de la Policía Popular, el 20.º aniversario del Festival de Defensa de la Seguridad nacional de todo el pueblo, y el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional el 2 de septiembre.



El primer ministro Pham Minh Chinh entrega certificados de mérito a colectivos e individuales destacados. (Fuente: VNA)

En el evento, efectuado la víspera, participaron también líderes de Ministerios, agencias y localidades, Madres Heroínas de Vietnam, Héroes de las Fuerzas de Defensa Popular, combatientes nacionales y 246 efectivos ejemplares dentro de la fuerza policial y la seguridad local.



En su intervención, el Primer Ministro expresó sus más sinceras felicitaciones y agradecimientos a todos los oficiales y soldados de la Policía Popular. Destacó que, durante los últimos 80 años, la fuerza policial siempre ha seguido las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh, destacando el espíritu de "servir al pueblo" y estando dispuesta a sacrificarse por la paz de la patria.



En los últimos cinco años, la Policía Popular ha impulsado una reforma integral, desde la mentalidad, los métodos de gestión, hasta la aplicación de tecnologías, contribuyendo a mantener la seguridad de manera anticipada, promoviendo el desarrollo socioeconómico, y modernizando la administración pública y la cultura de servicio.

La fuerza policial ha sido pionera en la reforma organizacional, la transformación digital, y la implementación efectiva del Proyecto 06, construyendo bases de datos nacionales, sistemas de identificación electrónica, centros de datos nacionales y la recopilación de muestras de ADN de los caídos en combate.



Al mismo tiempo, ha cumplido con éxito sus tareas cotidianas, protegiendo la seguridad nacional, el orden público, desmantelando grandes redes criminales, y actuando proactivamente en las relaciones exteriores.



La Seguridad Pública de Vietnam también ha participado en misiones internacionales de rescate, como en Turquía y Myanmar; promoviendo la construcción de instituciones legales, asegurando el bienestar social y apoyando a las personas en situaciones difíciles.



El Primer Ministro subrayó que los logros sobresalientes de la Policía Popular han contribuido a mantener la estabilidad política, asegurar una vida tranquila para el pueblo y sentar las bases para el desarrollo del país, además de fortalecer la reputación internacional de Vietnam. La fuerza policial continúa siendo “el escudo de acero” y “el apoyo de paz” para el pueblo durante desastres naturales, epidemias y dificultades.



Con emoción, recordó a los más de 60 oficiales y soldados que han caído en el cumplimiento del deber y a los miles de heridos en los últimos cinco años, expresando su profundo agradecimiento a los héroes caídos y a toda la fuerza policial.



Destacó que, ante una nueva etapa de desarrollo llena de desafíos, la Policía Nacional debe seguir promoviendo sus tradiciones, innovando, y conectando la seguridad con el desarrollo, asegurando los derechos humanos, intensificando la prevención y luchando de manera efectiva contra el crimen, mejorando la calidad del servicio al pueblo.



El Primer Ministro pidió que se construya una fuerza policial realmente transparente, fuerte, profesional, élite y moderna, especialmente en el nivel local; cada oficial y soldado debe ser un ejemplo de dedicación, cercanía al pueblo, comprensión del pueblo y trabajar por el pueblo; y continuar desarrollando el movimiento “Todo el pueblo defiende la seguridad de la Patria” a gran escala.



Al lanzar un nuevo movimiento de emulación, hizo un llamado a todo el pueblo a unirse para construir una red de seguridad popular sólida, contribuyendo a proteger la soberanía y al desarrollo sostenible del país.



Expresó su confianza en que la Policía Popular continuará logrando muchos éxitos, haciendo contribuciones significativas a la construcción y defensa de la Patria, y llevando al país a una nueva era de desarrollo y prosperidad, como lo afirmó el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam./.