Primer ministro de Camboya declara ofensiva contra las estafas cibernéticas

El primer ministro camboyano, Hun Manet (Foto: Xinhua/VNA)

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, afirmó que la lucha contra las estafas cibernéticas es actualmente una de las tareas clave del Gobierno.



El jefe de Gobierno señaló que el mantenimiento de la seguridad y el orden social, así como la lucha contra la delincuencia, figuran entre las prioridades del Ejecutivo para garantizar una vida pacífica a los ciudadanos.



«La lucha contra las estafas en línea es una tarea clave en este momento, además de otras prioridades nacionales», escribió en un mensaje publicado en sus plataformas oficiales de redes sociales.



Indicó que, dado el peligro que la ciberdelincuencia representa para la sociedad y la complejidad de este tipo de delitos basados en la tecnología, que cuentan con redes interconectadas entre países, el Gobierno ha adoptado diversas medidas para combatir este flagelo y ha logrado numerosos resultados positivos.



Asimismo, destacó que las estrictas acciones contra las estafas en línea llevadas a cabo en el pasado son una prueba del firme compromiso político del Gobierno para enfrentar este delito transnacional, que constituye una preocupación común para Camboya, la región y el mundo.



Hun Manet hizo un llamado a las autoridades de todos los niveles y a la población de todos los sectores a unir esfuerzos para erradicar las estafas en línea, con el fin de restaurar la imagen de Camboya en el escenario internacional./.