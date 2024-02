Primer ministro alienta a las fuerzas de servicio durante el Tet en Can Tho

Can Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, visitó y entregó obsequios para alentar a las fuerzas que están de servicio durante la festividad del Año Nuevo Lunar (Tet) en la ciudad de Can Tho, en el delta del Mekong.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, entrega regalos a trabajadores que están construyendo un dique del río Can Tho (Foto: VNA)



Al extender sus deseos Tet a los trabajadores de la Sociedad Anónima Urbana de Can Tho, el jefe de Gobierno apreció el espíritu de solidaridad, esfuerzos y logros de más de 450 funcionarios y trabajadores de la empresa en los últimos tiempos.



Pidió al Comité partidista, las autoridades de Can Tho y esta empresa buscar formas de mejorar la vida material y espiritual de sus empleados, especialmente de las familias en circunstancias difíciles y los beneficiarios de las políticas sociales.



Minh Chinh también entregó regalo del Tet a 50 trabajadores que están construyendo un dique del río Can Tho de 5,16 kilómetros de longitud.



Destacando la importancia del proyecto, dijo que el delta del Mekong en general y la ciudad de Can Tho en particular, se encuentran entre los lugares del mundo más afectados por el cambio climático.



Les pidió acelerar la construcción para completar el proyecto a tiempo y garantizar la calidad y la protección del medio ambiente.

Además, realizó una visita previa al Tet a la policía y las fuerzas militares de la ciudad, durante la cual pidió a sus oficiales y soldados que siempre sigan de cerca la situación, eviten ser pasivos ni sorprendidos en cualquier circunstancia, y ser el núcleo en la protección de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la Patria./.