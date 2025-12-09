Presidente vietnamita resalta logros de Región Militar 7 en su 80 aniversario

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El presidente de Vietnam, Luong Cuong, destacó la relevancia histórica del Día Tradicional de las Fuerzas Armadas de la Región Militar 7 (10 de diciembre de 1945-2025) y celebró los logros sobresalientes de esta unidad en sus ocho décadas de existencia.

El presidente Luong Cuong pasa revista a la guardia de honor. Foto: VNA

En la ceremonia conmemorativa celebrada hoy en Ciudad Ho Chi Minh, el mandatario subrayó el papel crucial de la Región Militar 7 en la lucha por la independencia y en la construcción de una defensa nacional sólida.

El acto contó con la presencia de numerosos líderes del Partido y el Estado, incluidos el secretario general del Partido Comunista, To Lam; el primer ministro, Pham Minh Chinh; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y otros altos funcionarios, junto con representantes del Ejército Real de Camboya y otros invitados internacionales.

El teniente general Tran Vinh Ngoc, comisario político del Comando de la Región Militar 7, recordó que la unidad se fundó el 10 de diciembre de 1945, tras la decisión del Comité del Partido del Sur. Desde sus inicios, las fuerzas se han caracterizado por su unidad, autosuficiencia y valentía, superando grandes dificultades para contribuir a la lucha contra el colonialismo francés y la agresión estadounidense.

Hoy en día, la Región Militar 7 continúa siendo un componente clave en la defensa nacional, con fuerzas armadas modernas y bien capacitadas que desempeñan un papel fundamental en la protección de la soberanía y seguridad de Vietnam.

En su intervención, el presidente Luong Cuong subrayó que, a lo largo de los 80 años de historia de la Región Militar 7, sus miembros han demostrado una lealtad inquebrantable al Partido y a la nación, contribuyendo decisivamente en todas las etapas históricas del país.

Señaló que, pese a los nuevos desafíos que enfrenta la región, la unidad y el compromiso con la defensa de la patria siguen siendo la principal fortaleza de esta unidad militar.

Destacó que, en el contexto de tensiones geopolíticas globales y desafíos de seguridad, es crucial que la Región Militar 7 siga evolucionando y adaptándose, consolidando su capacidad para hacer frente a cualquier amenaza, con una estrecha cooperación con las autoridades locales y otras unidades militares.

Instó a la Región Militar 7 a continuar innovando y adaptándose a los nuevos desafíos del panorama global. Hizo un llamado a seguir mejorando las capacidades militares y de formación, integrando avances tecnológicos en el campo de la defensa, y manteniendo una estricta disciplina y preparación ante cualquier eventualidad.

También enfatizó la necesidad de reforzar la cooperación con las autoridades locales para construir una defensa territorial sólida, que permita al país enfrentar tanto amenazas tradicionales como no convencionales.

Pidió fortalecer su organización del Partido, garantizando que sea sólida y coherente en lo político, ideológico, ético y organizativo. Además, resaltó la importancia de mantener los principios fundamentales, como la democracia centralizada, la autocrítica y la crítica constructiva, para reforzar la disciplina interna.

Asimismo, exhortó a mejorar la supervisión y el control, así como a combatir la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas, evitando cualquier forma de decadencia o “auto-transformación” dentro de las filas del Partido.

Resaltó la importancia de promover la modernización de las Fuerzas Armadas y de seguir desarrollando una estrategia de seguridad integral para salvaguardar la paz y estabilidad nacional.

Al cierre del evento, el presidente Luong Cuong otorgó a la Región Militar 7 el título de "Héroe de las Fuerzas Armadas Populares" en reconocimiento a sus logros sobresalientes en la formación de tropas, su contribución al combate y su papel crucial en la consolidación de la defensa nacional.

Previo a la ceremonia, el jefe de Estado y los asistentes colocaron flores e inciensos en el monumento a Ho Chi Minh, también plantaron un árbol conmemorativo en el recinto del Comando de la Región Militar 7./.