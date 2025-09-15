Presidente vietnamita pide construir una Academia de Defensa con visión estratégica avanzada

Hanoi (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, participó hoy en la ceremonia de apertura del año académico 2025-2026 en la Academia de Defensa.

El presidente Luong Cuong pasa revista a la Guardia de Honor. (Fuente: VNA)



En su discurso, el jefe de Estado elogió los logros y el esfuerzo constante del personal, docentes, alumnos, empleados y oficiales de la Academia de Defensa en los últimos años.



Para cumplir eficazmente las funciones y responsabilidades en la nueva era, instó a la institución a continuar implementando de manera proactiva y rigurosa las directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado sobre defensa y seguridad, así como los requisitos para formar cuadros del Partido, del Estado y del Ejército.



Subrayó la importancia de actualizar continuamente los conocimientos sobre ciencia militar, especialmente en métodos de combate modernos, operaciones multidominio, guerra tecnológica y cibernética, así como la teoría y práctica de la defensa nacional en un contexto de seguridad tradicional y no tradicional complejo.

Asimismo, pidió vincular estrechamente el desarrollo socioeconómico rápido y sostenible con la garantía sólida de la defensa y seguridad nacional, especialmente durante la reorganización de los órganos gubernamentales locales.



Enfatizó también la necesidad de fortalecer la investigación científica, la asesoría estratégica y el desarrollo del arte militar vietnamita, aplicando las resoluciones del Partido sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, así como desarrollar teoría y práctica militar para proteger el país con anticipación y prevenir sorpresas estratégicas.



Luong Cuong destacó la importancia de expandir la cooperación internacional en defensa, combinando intercambio de conocimientos con la promoción de la imagen, el prestigio y las políticas pacíficas y defensivas de Vietnam en el ámbito internacional.

Además, instó a la institución a revisar, estandarizar y modernizar sus reglamentos y criterios de formación, construyendo un entorno pedagógico moderno y humano, e incorporar ciencia y tecnología, inteligencia artificial, macrodatos y simulación virtual en la enseñanza y el entrenamiento, creando así una “Academia Inteligente”.



A los alumnos, les pidió desarrollar una comprensión profunda de las exigencias crecientes sobre pensamiento estratégico, visión, carácter y competencias de los cuadros del Partido, del Estado y de las fuerzas armadas en la nueva era, promoviendo el aprendizaje, la práctica y la investigación para mejorar habilidades de análisis, previsión, asesoría, mando y gestión moderna.



El mandatario manifestó su confianza en que la Academia de Defensa cumplirá con excelencia las tareas del año académico 2025-2026, consolidándose como líder en innovación educativa y formando una institución de referencia estratégica a nivel regional con prestigio internacional, contribuyendo de manera importante a la construcción y defensa de la Patria socialista.



Antes de la ceremonia, el presidente rindió homenaje en el memorial del Presidente Ho Chi Minh dentro del campus, y visitó la Sala de Historia y la Biblioteca de la Academia de Defensa./.