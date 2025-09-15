Báo Ảnh Việt Nam

Presidente vietnamita pide construir una Academia de Defensa con visión estratégica avanzada

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, participó hoy en la ceremonia de apertura del año académico 2025-2026 en la Academia de Defensa.

Hanoi (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, participó hoy en la ceremonia de apertura del año académico 2025-2026 en la Academia de Defensa.

    El presidente Luong Cuong pasa revista a la Guardia de Honor. (Fuente: VNA)


En su discurso, el jefe de Estado elogió los logros y el esfuerzo constante del personal, docentes, alumnos, empleados y oficiales de la Academia de Defensa en los últimos años.

Para cumplir eficazmente las funciones y responsabilidades en la nueva era, instó a la institución a continuar implementando de manera proactiva y rigurosa las directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado sobre defensa y seguridad, así como los requisitos para formar cuadros del Partido, del Estado y del Ejército.

Subrayó la importancia de actualizar continuamente los conocimientos sobre ciencia militar, especialmente en métodos de combate modernos, operaciones multidominio, guerra tecnológica y cibernética, así como la teoría y práctica de la defensa nacional en un contexto de seguridad tradicional y no tradicional complejo.

Asimismo, pidió vincular estrechamente el desarrollo socioeconómico rápido y sostenible con la garantía sólida de la defensa y seguridad nacional, especialmente durante la reorganización de los órganos gubernamentales locales.

Enfatizó también la necesidad de fortalecer la investigación científica, la asesoría estratégica y el desarrollo del arte militar vietnamita, aplicando las resoluciones del Partido sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, así como desarrollar teoría y práctica militar para proteger el país con anticipación y prevenir sorpresas estratégicas.

Luong Cuong destacó la importancia de expandir la cooperación internacional en defensa, combinando intercambio de conocimientos con la promoción de la imagen, el prestigio y las políticas pacíficas y defensivas de Vietnam en el ámbito internacional.

Además, instó a la institución a revisar, estandarizar y modernizar sus reglamentos y criterios de formación, construyendo un entorno pedagógico moderno y humano, e incorporar ciencia y tecnología, inteligencia artificial, macrodatos y simulación virtual en la enseñanza y el entrenamiento, creando así una “Academia Inteligente”.

A los alumnos, les pidió desarrollar una comprensión profunda de las exigencias crecientes sobre pensamiento estratégico, visión, carácter y competencias de los cuadros del Partido, del Estado y de las fuerzas armadas en la nueva era, promoviendo el aprendizaje, la práctica y la investigación para mejorar habilidades de análisis, previsión, asesoría, mando y gestión moderna.

El mandatario manifestó su confianza en que la Academia de Defensa cumplirá con excelencia las tareas del año académico 2025-2026, consolidándose como líder en innovación educativa y formando una institución de referencia estratégica a nivel regional con prestigio internacional, contribuyendo de manera importante a la construcción y defensa de la Patria socialista.

Antes de la ceremonia, el presidente rindió homenaje en el memorial del Presidente Ho Chi Minh dentro del campus, y visitó la Sala de Historia y la Biblioteca de la Academia de Defensa./.

VNA/VNP

