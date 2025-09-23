Presidente vietnamita asiste a la ceremonia del 80.º aniversario de la ONU en Nueva York

Nueva York (VNA) - El presidente de Vietnam, Luong Cuong, participó este 22 de septiembre (hora local) en la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en su sede central en Nueva York, Estados Unidos.

El presidente Luong Cuong (derecha) y el ministro interino de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, asisten al acto del 80.º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto: VNA)

Acto conmemorativo por el 80.º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas. (Foto: VNA)

El acto contó con la asistencia de 103 jefes de Estado, 46 primeros ministros y numerosos líderes de organismos internacionales y regionales, reflejando la relevancia de la ONU como pilar del multilateralismo global durante las últimas ocho décadas.

Durante la ceremonia, la presidenta de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, destacó la importancia del evento como una oportunidad para que los Estados miembros reafirmen su compromiso con la Carta de la ONU, piedra angular de la paz, el desarrollo y los derechos humanos.

Asimismo, hizo un llamado a renovar la cooperación internacional y avanzar en reformas que permitan adaptar la organización a los desafíos del mundo actual.

El secretario general de la organización, António Guterres, advirtió que la comunidad internacional sigue enfrentando retos complejos como conflictos prolongados, tensiones geopolíticas, crisis climáticas y desastres naturales, en un contexto de creciente multipolaridad.

Subrayó que, a lo largo de 80 años, la ONU ha sido un espacio de diálogo y cooperación esencial para promover la paz, el desarrollo sostenible y los derechos fundamentales.

Instó a todos los países a respetar el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, y trabajar juntos por un futuro más justo y pacífico.

Varios oradores coincidieron en que este aniversario no debe limitarse a celebraciones simbólicas, sino impulsar compromisos concretos y acciones eficaces.

También se abordaron los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, especialmente la difusión de desinformación y la violencia en línea. Al mismo tiempo, se subrayó la importancia de seguir fortaleciendo el papel de las mujeres en los procesos de paz y en todos los ámbitos del desarrollo./.