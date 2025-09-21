Presidente parte de Hanoi para asistencia al 80.º periodo de sesiones de Asamblea General de ONU

Hanoi, 21 sep (VNA) El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y su esposa, junto con una delegación de alto nivel, partieron hoy de Hanoi para asistir al Debate General de Alto Nivel del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y realizar actividades bilaterales en Estados Unidos.

El presidente vietnamita, Luong Cuong, partió hoy de Hanoi para su participación en 80.º periodo de sesiones de Asamblea General de ONU. Foto: Lam Khanh – VNA

La delegación oficial que acompaña al mandatario está integrada por el secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y ministro interino de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; el viceprimer ministro, Bui Thanh Son; el jefe de la Oficina del Presidente, Le Khanh Hai; el ministro de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien; junto a otros dirigentes de ministerios y sectores, así como el embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, y el embajador Do Hung Viet, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU.

La presencia del Presidente en el Debate General de Alto Nivel, con motivo del 80.º aniversario de la fundación de la ONU, reviste gran importancia, pues reafirma el firme compromiso de Vietnam con el multilateralismo y con los valores fundamentales de la mayor organización multilateral.

Además demuestra el interés del Partido y del Estado en la cooperación multilateral y en las principales agendas de la ONU, al tiempo que refuerza la política exterior de Vietnam basada en la independencia, la autodeterminación, la diversificación, la multilateralización y una integración internacional activa, profunda y efectiva.

Por otro lado, esta visita coincide con el 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos y con el segundo aniversario de la Asociación Estratégica Integral.Es una oportunidad para que ambos países repasen el camino recorrido: de antiguos adversarios a socios integrales y estratégicos. Asimismo, se prevé trazar una hoja de ruta para seguir impulsando de manera sostenible, efectiva y sustancial el marco de esta asociación, además de discutir orientaciones y medidas clave para mantener el desarrollo positivo y estable de las relaciones en los próximos años./.