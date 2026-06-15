Presidente del Parlamento vietnamita destaca papel de la diplomacia legislativa en el desarrollo nacional
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pidió modernizar el trabajo ideológico del Partido con datos, transformación digital y mayor capacidad de liderazgo en la era digital.
El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. Foto: Doan Tan - VNA
El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, subrayó que la diplomacia parlamentaria debe desempeñar un papel más activo en el perfeccionamiento del marco institucional, la consolidación del consenso internacional y la creación de condiciones favorables para el desarrollo del país.
Durante una reunión celebrada hoy con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión parlamentaria de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores y la Oficina de la Asamblea Nacional, el dirigente destacó la necesidad de reforzar la coordinación entre los organismos encargados de asesorar, apoyar y organizar las actividades exteriores del Legislativo.
Al encuentro asistieron también el vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, Do Van Chien; el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; otros vicepresidentes parlamentarios y dirigentes de diversas agencias legislativas.
Tras escuchar los informes y las intervenciones de los participantes, Tran Thanh Man reconoció los importantes resultados obtenidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la implementación de la política exterior del Partido y del Estado.
Señaló que estos esfuerzos han contribuido a elevar la posición de Vietnam en el ámbito internacional, consolidar su entorno diplomático y generar condiciones estratégicas favorables para el desarrollo nacional y la defensa de la patria en la nueva etapa.
Asimismo, valoró la coordinación proactiva y responsable entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores y la Oficina de la Asamblea Nacional, la cual ha permitido garantizar la continuidad y eficacia de las actividades de diplomacia parlamentaria.