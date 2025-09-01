Presidente del Parlamento de Vietnam recibe al dirigente de Bielorrusia

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy aquí a Igor Sergeenko, titular de la Cámara de Representantes de Bielorrusia, quien encabeza una delegación bielorrusa en Vietnam para participar en la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, y Igor Sergeenko, titular de la Cámara de Representantes de Bielorrusia. (Fuente: VNA)





Apreciando que Bielorrusia haya enviado delegaciones de alto nivel a importantes eventos de Vietnam en los últimos años, Thanh Man destacó que esto demuestra de manera vívida la solidaridad duradera, la lealtad y el valioso apoyo del pueblo bielorruso hacia Vietnam, tanto durante su lucha por la independencia y la liberación en el pasado como en la construcción y desarrollo nacional en la actualidad.



Felicitando a Bielorrusia por sus logros en diversos ámbitos, informó a su invitado sobre los avances de Vietnam, resaltando las reformas en curso del Parlamento vietnamita y la institucionalización proactiva de las directrices del Partido y del Estado para llevar al país hacia una nueva era: la del ascenso nacional.



Destacando la importancia histórica del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional (2 de septiembre), Sergeenko expresó su honor por visitar Vietnam y participar en la celebración.



El invitado felicitó a Hanoi por sus logros socioeconómicos bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y agradeció la cálida bienvenida del país y su pueblo.

Compartiendo actualizaciones sobre las asociaciones Bielorrusia–Vietnam en comercio, inversión, industria, agricultura, farmacéutica y turismo, Sergeenko afirmó que el órgano legislativo bielorruso siempre respalda el fortalecimiento de la colaboración multifacética y la promoción de la cooperación parlamentaria con Vietnam. Propuso que ambos parlamentos intensifiquen el intercambio de experiencias en la elaboración de leyes.



Con motivo de la ocasión, invitó a Thanh Man a realizar una visita oficial a Bielorrusia próximamente.



Valorando el desarrollo de la cooperación bilateral en diversos ámbitos, especialmente tras la visita de estado a Bielorrusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el establecimiento de la Asociación Estratégica en mayo de 2025, ambos líderes acordaron instar a las dos legislaturas a mantener una cooperación estrecha para concretar los acuerdos alcanzados.



A corto plazo, subrayaron la necesidad de completar la hoja de ruta de cooperación para el período 2025–2027; fortalecer la colaboración a través del canal parlamentario, con énfasis en finalizar las discusiones y avanzar hacia la firma de un nuevo acuerdo de cooperación entre las dos legislaturas; y reforzar el papel de los Grupos de Parlamentarios de Amistad de ambos países como puente para promover intercambios, entendimiento mutuo y vínculos más estrechos entre legisladores vietnamitas y bielorrusos.



Asimismo, acordaron facilitar, institucionalizar y supervisar la implementación de los documentos de cooperación firmados, contribuyendo a profundizar aún más las relaciones bilaterales y a promover la colaboración en foros parlamentarios multilaterales, como la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA)./.