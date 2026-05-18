Presidente del Parlamento de Vietnam exige erradicar viejos métodos de trabajo ante nuevas exigencias

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, exhortó a renovar de manera integral el funcionamiento de la Oficina parlamentaria y advirtió que no se puede continuar trabajando con mentalidades, procedimientos y hábitos del pasado en un mandato marcado por nuevas exigencias y mayores presiones.



Durante una reunión de trabajo celebrada la tarde del 18 de mayo en la sede parlamentaria sobre las tareas clave de este año y la orientación de actividades para el período 2026-2031, el dirigente subrayó que la transformación del aparato administrativo debe ser profunda y efectiva.



Reconoció los esfuerzos realizados por los dirigentes, funcionarios y trabajadores de la Oficina de la Asamblea Nacional, destacando que, pese al elevado volumen de trabajo y a la existencia de numerosas tareas nuevas, complejas e incluso sin precedentes, el organismo ha garantizado en términos generales las labores de asesoramiento, coordinación y apoyo a las actividades del Parlamento, del Comité Permanente y de los diputados.



Sin embargo, señaló que el nuevo mandato exige cambios sustanciales tanto en la mentalidad como en la manera de operar. En ese sentido, insistió en que no se debe permitir que el aparato administrativo se convierta en un cuello de botella, que los procedimientos obstaculicen el trabajo, que las responsabilidades se superpongan o se diluyan, ni que la transformación digital quede reducida a consignas o formalidades.



El líder parlamentario afirmó que la Oficina de la Asamblea Nacional debe dejar de ser vista únicamente como un órgano de apoyo y pasar a desempeñar el papel de una institución capaz de garantizar el funcionamiento fluido de todas las actividades parlamentarias, además de actuar como centro integral de coordinación, conexión de información y organización de tareas.



También pidió asegurar el funcionamiento eficiente de los períodos de sesiones parlamentarias y de las reuniones del Comité Permanente sobre la base de plataformas digitales, bases de datos y aplicaciones de inteligencia artificial (IA), con criterios de rapidez, precisión y oportunidad. Asimismo, demandó una labor de asesoramiento más proactiva y profesional para los dirigentes legislativos, acompañada de servicios administrativos, protocolares, financieros y de comunicación modernos y sincronizados.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Según Tran Thanh Man, las principales dificultades actuales no radican ya en problemas aislados de cada unidad, sino en el propio mecanismo de funcionamiento del aparato, donde persisten superposiciones de funciones, procedimientos excesivamente complejos, coordinación insuficiente, descentralización limitada y responsabilidades poco definidas.



Ante esta situación, instó a resolver de manera definitiva esos obstáculos mediante una mayor descentralización y delegación de competencias, acompañadas de mecanismos claros de control, rendición de cuentas y supervisión posterior. Cada tarea, subrayó, debe contar con competencias, responsabilidades, plazos y resultados claramente definidos.



El presidente de la Asamblea Nacional llamó además a abandonar el modelo tradicional de gestión administrativa para avanzar hacia una administración moderna basada en resultados concretos. Todos los procesos deberán revisarse con criterios claros de responsabilidad, tiempo de ejecución, productos finales y mecanismos de evaluación.



En cuanto a la reorganización institucional, indicó que la estructura debe ser más compacta, pero también más eficiente. Cada tarea debe tener un único responsable hasta el final, evitando que la reducción de unidades derive en más niveles intermedios o en funciones ambiguas.



Respecto al mecanismo de apoyo al secretario general de la Asamblea Nacional, solicitó estudiar con urgencia un modelo más reducido, pero suficientemente sólido y con capacidad real de servir eficazmente a los períodos de sesiones y reuniones del Comité Permanente.



Sobre la transformación digital, el dirigente afirmó que la construcción de una Asamblea Nacional digital y la aplicación de la IA deben ir más allá de la compra de programas informáticos o de la digitalización formal de procesos. A su juicio, se trata de transformar los métodos de trabajo, la gestión de datos y la toma de decisiones.



Por ello, pidió acelerar la creación de una base de datos compartida de la Asamblea Nacional, revisar los programas en funcionamiento, desarrollar indicadores de evaluación digital y elaborar herramientas de apoyo para diputados y dirigentes parlamentarios. También solicitó estudiar una estrategia de aplicación de la IA en las actividades centrales del Parlamento.



Subrayó que la IA no reemplazará las decisiones humanas, pero sí debe contribuir a agilizar y hacer más precisos los procesos de trabajo. Asimismo, advirtió que cualquier futura entidad encargada de innovación e IA deberá contar con funciones, personal y objetivos claramente definidos para evitar el formalismo.



En materia de información y comunicación, pidió reorganizar el trabajo bajo una lógica parlamentaria, garantizando que la información sobre la Asamblea Nacional sea precisa, oportuna, proactiva y coherente, con capacidad de generar impacto social.



En cuanto al personal, insistió en la necesidad de renovar profundamente los mecanismos de evaluación y selección, basándolos en resultados y capacidades reales. También destacó la importancia de formar un equipo con sólida preparación política, conocimientos jurídicos, habilidades de asesoramiento y capacidad de trabajar en entornos digitales, especialmente en áreas emergentes como legislación, análisis de políticas, datos, IA, transformación digital, comunicación política y diplomacia parlamentaria.



Finalmente, llamó a fortalecer el papel coordinador de la Oficina de la Asamblea Nacional mediante procedimientos unificados, con plazos y responsabilidades claramente establecidos, y pidió revisar y actualizar los mecanismos de coordinación con otras instituciones del sistema político para adecuarlos a las nuevas exigencias./.