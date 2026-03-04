Presidente del Legislativo asiste a ceremonia de inicio del servicio militar en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, participó hoy en la ceremonia de recepción de nuevos soldados para el servicio militar de 2026, efectuada en Ciudad Ho Chi Minh.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y los nuevos soldados. (Fuente: VNA)

En la ceremonia estuvieron presentes también el miembro del Buró Político y secretario del Comité Municipal del Partido, Tran Luu Quang; miembros del Comité Central del Partido, líderes de la Asamblea Nacional, del Ministerio de Seguridad Pública, de la Región Militar 7, junto con los líderes de la ciudad y numerosos nuevos reclutas.



En los últimos años, Ciudad Ho Chi Minh ha cumplido siempre al 100% las metas de reclutamiento, con una calidad cada vez mayor; el proceso de selección ha sido democrático, transparente y conforme a la ley.



Muchos jóvenes, al formarse en el entorno militar, se han unido al Partido, se han convertido en oficiales, soldados profesionales y miembros de la Seguridad Pública, y varios de ellos, después de cumplir con su servicio militar, continúan demostrando las cualidades de "soldado de Ho Chi Minh", contribuyendo al desarrollo local.



En su discurso, el subsecretario del Comité Municipal del Partido y presidente del Comité Popular de la ciudad, Nguyen Van Duoc, subrayó que los nuevos reclutas de este año son la primera generación de jóvenes de la ciudad después de la fusión administrativa, representando la vitalidad, el espíritu de unidad y las aspiraciones de superación de esta ciudad.

Manifestó su esperanza de que los jóvenes sean absolutamente leales a la Patria, al Partido y al pueblo; que sigan rigurosamente la disciplina, se esfuercen por aprender y entrenar, se unan y estén listos para recibir y cumplir con cualquier tarea asignada.



Asimismo, pidió a las unidades receptoras que presten atención a la educación de los reclutas, proporcionándoles condiciones para su desarrollo integral, convirtiéndolos en "soldados y policías tanto competentes como íntegros".



La ciudad se comprometió a implementar adecuadamente las políticas de apoyo a los soldados, cuidando de las familias de los militares, ofreciendo formación profesional y facilitando la ubicación laboral tras el cumplimiento del servicio.



En nombre de los nuevos reclutas, el joven Pham Tra Truc Son expresó su determinación de fomentar la tradición heroica de Ciudad Ho Chi Minh, esforzándose por estudiar, entrenar y estar dispuesto a ir a cualquier lugar y hacer cualquier tarea que la Patria necesite, con el fin de cumplir con excelencia la misión encomendada./.