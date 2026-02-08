Presidente de Vietnam y compatriotas en extranjero rinden homenaje a los antepasados

Hanoi (VNA) — El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y su esposa, junto con dirigentes de ministerios y organismos centrales, autoridades de Hanoi y 100 representantes destacados de la comunidad vietnamita en el extranjero, ofrecieron incienso hoy en el Monumento al Rey Ly Thai To y en el Templo Ngoc Son.

El presidente Luong Cuong rinde homenaje a los antepasados. Foto: VNA

La actividad se enmarcó en el programa anual "Primavera en la Patria 2026", organizado por el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Comité Popular de Hanoi.

El programa tiene como objetivo fortalecer la gran unidad nacional y reafirmar el papel inseparable de la comunidad vietnamita en el extranjero en el desarrollo del país.

También se propone reafirmar la atención y la responsabilidad del Partido y del Estado en el cuidado de esta comunidad, fomentando el espíritu patriótico, el vínculo con las raíces, y alentando a los compatriotas a preservar la identidad cultural, las tradiciones y el idioma nativo, así como a fortalecer la confianza y despertar el deseo de contribuir al desarrollo sostenible del país en la nueva etapa.

El presidente Luong Cuong y los delegados en el acto. Foto: VNA

Durante la ceremonia, el Presidente y los delegados rindieron homenaje al Rey Ly Thai To y a los antepasados que contribuyeron a la construcción y defensa de Thang Long – Hanoi, expresando al mismo tiempo sus deseos de paz, estabilidad y prosperidad para la nación.

Posteriormente, la delegación participó en la liberación simbólica de carpas en el lago Hoan Kiem, una tradición previa al día 23 del último mes lunar, fecha tradicional en la que el pueblo vietnamita despide a los Dioses de la Cocina en su ascenso al cielo, asociada al espíritu de perseverancia y superación.

El presidente Luong Cuong y su esposa liberan las carpas. Foto: VNA

En un ambiente cálido y festivo, el jefe del Estado expresó su agradecimiento a la comunidad vietnamita en el extranjero por su constante vínculo con la Patria y les deseó un Año Nuevo próspero y exitoso.

Con anterioridad, los delegados visitaron el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh y rindieron homenaje en el Monumento a los Héroes y Mártires en Hanoi.

El programa "Primavera en la Patria 2026", bajo el lema "Aspiración de Vietnam: Paz y Prosperidad", se celebra del 6 al 9 de febrero, con la participación de cerca de 1.500 vietnamitas residentes en el extranjero.

Se trata de un importante acontecimiento cultural y político que atrae especial atención de la comunidad vietnamita en el extranjero y es esperado cada año con motivo del Año Nuevo Lunar y la llegada de la Primavera, en el contexto del exitoso XIV Congreso Nacional del Partido, que abre una nueva etapa de desarrollo con espíritu proactivo, confianza y aspiraciones de superación del país./.