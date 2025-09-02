Presidente de Vietnam viaja a China para asistir al 80.º aniversario de la victoria sobre el fascismo

Hanoi (VNA) – El presidente de Vietnam, Luong Cuong, acompañado por con una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi rumbo a China, donde asistirá a la celebración del 80.º aniversario de la victoria sobre el fascismo y cumplirá una agenda de trabajo del 2 al 4 de septiembre.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, parte de Hanoi rumbo a China. (Fuente: VNA)

El viaje del mandatario vietnamita se realiza por invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de ese país, Xi Jinping.

La delegación que acompaña al jefe de Estado incluye a Nguyen Trong Nghia, jefe del Departamento de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam; Bui Thanh Son, viceprimer ministro; Le Khanh Hai, jefe de la Oficina Presidencial; y viceministros de diferentes carteras.

En el contexto de un desarrollo profundo, sustantivo e integral de las relaciones entre los dos Partidos y países, este viaje de trabajo del presidente Luong Cuong reviste un significado importante.

Se trata de su primera visita a China en calidad de jefe de Estado, en un año particularmente simbólico: 2025 marca el Año de Intercambio Humanístico y el 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y China (18 de enero de 1950). La gira contribuirá a fortalecer de manera firme, práctica y efectiva los vínculos bilaterales.

Por otra parte, la conmemoración del 80.º aniversario de la victoria de los pueblos del mundo sobre el fascismo ofrece a la humanidad una oportunidad para valorar más profundamente los legados históricos, el espíritu indomable de lucha y el anhelo de paz que esa gesta simboliza.

La participación de Luong Cuong en esta importante cita en China constituye también una ocasión para que Vietnam reitere su compromiso con la paz, la seguridad y el desarrollo del mundo./.