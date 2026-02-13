Presidente de Vietnam rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en la Casa 67

El presidente Luong Cuong ofrece incienso en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en la Casa 67. Foto: Lam Khanh - VNA

Con motivo del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam y el Año Nuevo Lunar (Tet) 2026, el presidente Luong Cuong rindió hoy homenaje a Ho Chi Minh en la Casa 67, del complejo histórico dedicado al líder revolucionario en el Palacio Presidencial.

En un ambiente solemne, el jefe de Estado expresó su profundo agradecimiento al Presidente Ho Chi Minh, el gran líder del pueblo vietnamita, al tiempo que subrayó que el legado del padre de la independencia sigue vivo en este importante sitio histórico nacional.

Luong Cuong destacó que, a pesar de haber transcurrido más de 50 años, los valores de la vida, obra, pensamiento y ética del Presidente Ho Chi Minh siguen presentes de manera profunda en el Palacio Presidencial.

También instó a los funcionarios y empleados del sitio a seguir preservando y promoviendo los valores de este legado, para permitir que los visitantes nacionales e internacionales sientan la presencia del líder.

El presidente Luong Cuong, la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan y los delegados en el sitio conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh dentro del Palacio Presidencial. Foto: Lam Khanh - VNA

Con motivo del Tet 2026, el Presidente transmitió sus mejores deseos de salud y éxito al colectivo de funcionarios y empleados del sitio histórico, confiando en que la unidad continuará preservando y difundiendo los valores del legado de Ho Chi Minh.

La Casa 67, construida e inaugurada en 1967, es el lugar donde vivió y trabajó el Presidente Ho Chi Minh desde diciembre de 1954 hasta su muerte (2 de septiembre de 1969).

La Casa 67 aún conserva intactos muchos objetos vinculados al líder durante sus últimos años de vida; además, fue el lugar donde se llevaron a cabo las reuniones del Buró Político durante la fase feroz de la guerra de resistencia contra el imperialismo estadounidense en el norte.

En 2025, el sitio histórico recibió alrededor de 2,6 millones de visitantes nacionales e internacionales con fines de visita e investigación./.