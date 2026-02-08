Presidente de Vietnam resalta la aspiración nacional en la nueva etapa de desarrollo

Hanoi (VNA) –Con motivo de la proximidad del Año Nuevo Lunar, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, acompañado de su esposa, asistió al programa artístico especial “Xuan Que huong 2026” (Primavera en la Patria), bajo el lema “Aspiración de Vietnam: Paz y Prosperidad”.



El presidente Luong Cuong pronuncia un discurso de bienvenida y transmite sus felicitaciones de Año Nuevo a los vietnamitas en el extranjero. Foto: VNA



Organizado anualmente por el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero (dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores), en coordinación con el Comité Popular de Hanoi, el programa constituye un importante acontecimiento político-cultural que despierta gran interés en la comunidad vietnamita en el exterior.



La edición 2026, celebrada del 6 al 9 de febrero, reunió a alrededor de 1.500 vietnamitas residentes en el extranjero, contribuyendo a difundir el mensaje de la gran unidad nacional, de la cual la comunidad de connacionales en el exterior es una parte inseparable, siempre junto a la Patria.



Al enviar sus felicitaciones por el Año Nuevo a los compatriotas en el extranjero, el Presidente transmitió a todos los vietnamitas dentro y fuera del país, así como a los invitados, sus cordiales saludos y mejores deseos para el nuevo año.



Subrayó que, en todos los momentos decisivos de la historia nacional, los vietnamitas en el exterior siempre han estado presentes, comprometidos y solidarios, reflejando de manera elocuente el espíritu de gran unidad y concordia nacional; dondequiera que vivan, los vietnamitas siguen siendo una parte integral de la comunidad nacional.

En nombre del Estado vietnamita y de todo el pueblo, Luong Cuong expresó su profundo reconocimiento por los sentimientos, el sentido de responsabilidad y los nobles gestos de los compatriotas hacia la Patria y la comunidad nacional.



Al considerar que la sostenibilidad y el desarrollo de la nación dependen de múltiples factores, entre los cuales uno de los más esenciales es una aspiración ininterrumpida, afirmó que la “Aspiración de Vietnam” es el alma de la nación, una gran fuerza espiritual que permite al país superar todas las dificultades y avanzar con vigor.



Destacó que en 2026, primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, Vietnam entra con confianza en una nueva etapa de desarrollo, impulsada por una aspiración encarnada en la paz y la prosperidad.



Exhortó a todos los vietnamitas, dentro y fuera del país, a seguir fortaleciendo y promoviendo la gran unidad nacional, aunar esfuerzos, inteligencia, recursos y dedicación al servicio de la construcción y defensa de la Patria./.