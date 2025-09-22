Presidente de Vietnam llega a Nueva York para asistir a la Semana de Alto Nivel de Asamblea General de ONU

Nueva York (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y su esposa, junto con una delegación de alto nivel, llegaron el 21 de septiembre (hora local) al aeropuerto internacional J.F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos, para participar en el Debate General de Alto Nivel del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en diversas actividades bilaterales en el país norteamericano.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, llega al aeropuerto internacional J.F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos. Foto: Lam Khanh – VNA

Se trata del primer viaje multilateral del dirigente vietnamita en un foro global de máxima relevancia, en el contexto del 80º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas. La visita coincide, además, con el 30º aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas Vietnam - Estados Unidos y el segundo aniversario de la elevación de sus vínculos a Asociación Estratégica Integral.



Tras casi cinco décadas, las relaciones entre Vietnam y la ONU continúan profundizándose, consolidándose en todas sus dimensiones. La organización ha acompañado a Vietnam desde la etapa de reconstrucción posguerra, pasando por el levantamiento del embargo y el inicio de la integración internacional, hasta su posición actual como un miembro cada vez más activo y responsable.



Vietnam ha dejado huella como un socio proactivo en los pilares fundamentales de la ONU: mantenimiento de la paz, seguridad internacional y cooperación para el desarrollo. Sus aportes en ideas, recursos humanos y capacidades han sido ampliamente reconocidos y valorados por los líderes de Naciones Unidas y por la comunidad internacional.



La presencia del presidente Luong Cuong en el Debate General reafirma estos compromisos y refleja la voluntad de Vietnam de contribuir a la solución de los desafíos regionales y globales.



Según la agenda, Luong Cuong asistirá a la reunión de alto nivel para conmemorar del 80º aniversario de la ONU, pronunciará importantes discursos en el Debate General y en el evento global sobre Acción Climática, transmitiendo el mensaje de Vietnam como miembro responsable, dispuesto a participar activamente en las prioridades de la organización y de la comunidad internacional. También sostendrá encuentros bilaterales con líderes de países y organizaciones internacionales presentes en la Asamblea General.



En paralelo, la visita subraya la creciente relación Vietnam-Estados Unidos tras 30 años de normalización y dos de Asociación Estratégica Integral. El vínculo bilateral mantiene un impulso positivo y ha alcanzado importantes resultados, especialmente en cooperación para superar las secuelas de la guerra, comercio e inversión. En 2024, el intercambio comercial bilateral llegó a casi 134,6 mil millones de dólares y ambos países aspiran a elevarlo pronto a 200 mil millones.



Durante su estancia, el presidente vietnamita se reunirá con líderes estadounidenses, empresas, instituciones financieras, socios, y académicos; y participará en un encuentro con veteranos de guerra de ambos países. También se reunirá con el personal de las agencias representativas de Vietnam y con representantes destacados de la comunidad vietnamita en Estados Unidos.



Además, presidirá en Nueva York la celebración del 80º aniversario del Día Nacional de Vietnam, destacando la prioridad de seguir promoviendo la cooperación bilateral, en particular en los ámbitos de economía, comercio, inversión y ciencia y tecnología, y reforzando los compromisos alcanzados entre los líderes de los dos países./.