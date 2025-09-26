Presidente de Vietnam concluye su agenda en ONU y EE.UU.

Hanoi (VNA) - El presidente de Vietnam, Luong Cuong, junto con su esposa y la delegación de alto nivel, regresó esta mañana a Hanoi, concluyendo con éxito su viaje de trabajo para asistir a la Semana de Alto Nivel del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales en Estados Unidos, del 21 al 24 de septiembre.

El presidente Luong Cuong interviene en el Debate General del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Lam Khanh – VNA

El presidente Luong Cuong y el ministro interino de Relacioness Exteriores, Le Hoai Trung, asisten a la Reunión de Alto Nivel para celebrar el 80.º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas. Foto: Lam Khanh – VNA

Esta fue la primera participación multilateral del presidente Luong Cuong en un foro global de máxima importancia, y tuvo lugar en el contexto del 80.º aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Al mismo tiempo, la visita coincidió con el segundo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos y el 30.º aniversario de la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Ratificación del papel activo y responsable de Vietnam en el ámbito internacional



Durante su intervención en el Debate General de la Asamblea General, el mandatario vietnamita transmitió un mensaje clave: “Honrar los valores de la paz, transformar con determinación para construir un futuro sostenible”. Reafirmó además el compromiso de Vietnam con el multilateralismo, el derecho internacional y el papel central de la ONU frente a los desafíos globales.

También compartió la trayectoria de Vietnam, un país que resurgió de las ruinas de la guerra y las sanciones, y que hoy avanza firmemente hacia el desarrollo sostenible, con la meta de convertirse en un país desarrollado con ingresos altos en 2045 y alcanzar cero emisiones netas para 2050.

Líderes de la ONU elogiaron el papel creciente de Vietnam. El secretario general António Guterres lo calificó como “un pilar del mundo multipolar actual”, mientras que el vicesecretario general Atul Khare reconoció sus contribuciones a la paz y seguridad internacionales, especialmente en misiones de mantenimiento de la paz.

Además de su participación en la Asamblea General, el presidente vietnamita sostuvo encuentros bilaterales con altos funcionarios de la ONU y líderes de diversos países, fortaleciendo la cooperación en áreas como el desarrollo sostenible, la transición energética y la lucha contra el cambio climático.

Impulso a las relaciones ente Vietnam y Estados Unidos



En el ámbito bilateral, el jefe de Estado vietnamita reafirmó el mensaje de “superar el pasado, dejar atrás las diferencias y mirar hacia el futuro”, destacando la voluntad de ambas partes de profundizar la Asociación Estratégica Integral sobre la base del respeto mutuo, la soberanía y la prosperidad compartida.

En reuniones con autoridades del Gobierno y el Congreso de Estados Unidos, así como con líderes empresariales, ambas partes expresaron su deseo de ampliar la cooperación en sectores estratégicos. Empresas líderes estadounidenses elogiaron el entorno de inversión en Vietnam y manifestaron su compromiso de colaboración a largo plazo.

Momentos especialmente emotivos se vivieron durante los encuentros con veteranos de guerra y amigos estadounidenses solidarios con Vietnam, resaltando los esfuerzos conjuntos por la reconciliación y la sanación de heridas del pasado.

Durante su encuentro con la comunidad coterránea en Estados Unidos, el Presidente subrayó que los vietnamitas en el exterior son una parte inseparable del gran bloque de unidad nacional, y los animó a seguir contribuyendo al desarrollo del país y a actuar como puentes de unión entre ambas naciones.

La visita del presidente Luong Cuong dejó una profunda huella diplomática, reafirmando la política exterior independiente, activa y multilateral de Vietnam, al tiempo que fortaleció las relaciones con Estados Unidos y elevó el prestigio de Hanoi en los foros internacionales, en pro de la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible global./.