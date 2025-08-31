Presidente de Cuba visita el Museo de Historia Militar de Vietnam

Hanoi (VNA)- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su esposa visitaron hoy el Museo de Historia Militar de Vietnam, en Hanoi, en el marco de su visita de Estado al país.



El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su esposa visitan el Museo de Historia Militar de Vietnam. Foto: Van Diep/VNA

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su esposa conversan con el público en el Museo de Historia Militar de Vietnam. Foto: Van Diep/VNA



Durante la visita, el mandatario cubano y su delegación depositaron una ofrenda floral en el conjunto escultórico en homenaje a los expertos militares cubanos, y recorrieron las salas de exhibición del museo.



En el libro de visitantes, Díaz-Canel expresó su admiración ante el heroísmo y la indomable voluntad del pueblo vietnamita y afirmó que las gestas históricas de Vietnam son fuente de inspiración para Cuba, porque ambos países comparten un mismo anhelo de soberanía y justicia social. Recordó la frase simbólica del comandante en jefe Fidel Castro Ruz: “¡Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre!”.



El mismo día, el dirigente y la delegación cubana visitaron el Grupo de Industria y Telecomunicaciones del Ejército (Viettel), y depositaron flores ante el monumento al Héroe Nacional José Martí en el parque Tao Dan, Hanoi.



A pesar de la distancia geográfica, Vietnam y Cuba mantienen una relación ejemplar de solidaridad, amistad especial y cooperación integral.

Durante 65 años, ambos países han desarrollado vínculos en todos los niveles, con tres pilares fundamentales, incluida la política y la diplomacia como base, la cooperación de economía, comercio e inversión como motor, y los intercambios entre pueblos como vínculo cohesionador.



La visita de Estado de Miguel Díaz-Canel reafirma que la solidaridad entre Vietnam y Cuba sigue siendo un faro que ilumina el camino de cooperación y desarrollo, en beneficio legítimo de ambos pueblos y en contribución a los esfuerzos comunes por la paz, la estabilidad y el progreso en la región y el mundo./.

Otras fotos de la delegación cubana en el evento:

Foto: Van Diep/VNA

Foto: Van Diep/VNA

