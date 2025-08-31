Noticieros
Presidente de Cuba visita el Museo de Historia Militar de Vietnam
Hanoi (VNA)- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su esposa visitaron hoy el Museo de Historia Militar de Vietnam, en Hanoi, en el marco de su visita de Estado al país.
Durante la visita, el mandatario cubano y su delegación depositaron una ofrenda floral en el conjunto escultórico en homenaje a los expertos militares cubanos, y recorrieron las salas de exhibición del museo.
En el libro de visitantes, Díaz-Canel expresó su admiración ante el heroísmo y la indomable voluntad del pueblo vietnamita y afirmó que las gestas históricas de Vietnam son fuente de inspiración para Cuba, porque ambos países comparten un mismo anhelo de soberanía y justicia social. Recordó la frase simbólica del comandante en jefe Fidel Castro Ruz: “¡Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre!”.
El mismo día, el dirigente y la delegación cubana visitaron el Grupo de Industria y Telecomunicaciones del Ejército (Viettel), y depositaron flores ante el monumento al Héroe Nacional José Martí en el parque Tao Dan, Hanoi.
A pesar de la distancia geográfica, Vietnam y Cuba mantienen una relación ejemplar de solidaridad, amistad especial y cooperación integral.
Durante 65 años, ambos países han desarrollado vínculos en todos los niveles, con tres pilares fundamentales, incluida la política y la diplomacia como base, la cooperación de economía, comercio e inversión como motor, y los intercambios entre pueblos como vínculo cohesionador.
La visita de Estado de Miguel Díaz-Canel reafirma que la solidaridad entre Vietnam y Cuba sigue siendo un faro que ilumina el camino de cooperación y desarrollo, en beneficio legítimo de ambos pueblos y en contribución a los esfuerzos comunes por la paz, la estabilidad y el progreso en la región y el mundo./.
Otras fotos de la delegación cubana en el evento: