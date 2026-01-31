Presidente de Asamblea Nacional rinde homenaje a exlíderes en Vinh Long

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, junto con una delegación de trabajo, ofreció hoy incienso en homenaje al presidente del Consejo de Ministros Pham Hung y al primer ministro Vo Van Kiet.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, ofrece incienso en homenaje al presidente del Consejo de Ministros Pham Hung y al primer ministro Vo Van Kiet (Fuente: VNA)



La actividad se efectuó con motivo del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam y en vísperas del Año Nuevo Lunar (Tet), durante una visita de trabajo a la provincia de Vinh Long.



En el Complejo Conmemorativo del presidente del Consejo de Ministros, en la comuna de Long Ho, el presidente de la Asamblea Nacional y la delegación rindieron homenaje a Pham Hung, un dirigente prestigioso del Partido y del Estado, ejemplo destacado de ética revolucionaria, que dedicó toda su vida a la causa de la independencia nacional y a la felicidad del pueblo.



Posteriormente, en el Complejo Conmemorativo del primer ministro Vo Van Kiet en la comuna de Trung Thanh, Thanh Man ofreció incienso en memoria de un dirigente sobresaliente, quien realizó importantes contribuciones al proceso de renovación, integración y desarrollo del país, y que encarnó el espíritu de pensar con audacia, actuar con decisión y asumir responsabilidades.



Esa misma tarde, el titular legislativo también visitó a la familia y rindió homenaje póstumo al viceprimer ministro Truong Vinh Trong y al general, héroe de las Fuerzas Armadas Populares, Le Van Dung, destacados dirigentes que dedicaron su vida entera a la causa revolucionaria del Partido, de la nación y del pueblo./.