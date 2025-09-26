Presidente de Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba visitará Vietnam

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, realizará una visita oficial a Vietnam y copresidirá la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba del 30 de septiembre al 5 de octubre.

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández y el homólogo vietnamita Tran Thanh Man. Foto: Doan Tan - VNA

La visita se llevará a cabo por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Vietnam y Cuba establecieron relaciones diplomáticas el 2 de diciembre de 1960. Durante más de seis décadas, los nexos, sentados por los presidentes Ho Chi Minh y Fidel Castro, se han desarrollado constantemente./.